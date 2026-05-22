Kalender Ekonomi (22.05.2026)

Pasar global hari ini akan memusatkan perhatian pada rilis final data sentimen konsumen University of Michigan (UoM) dari Amerika Serikat, sementara data indeks Ifo Jerman telah lebih dulu memberikan kejutan positif dibanding ekspektasi pasar.

Data sentimen konsumen AS akan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kekuatan daya beli rumah tangga dan ekspektasi inflasi masyarakat di tengah tekanan harga energi serta ketidakpastian geopolitik global.

Investor juga akan mencermati apakah data tersebut mampu mempengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, data Ifo Jerman yang lebih kuat dari perkiraan memberi sinyal bahwa sentimen bisnis di ekonomi terbesar Eropa mulai menunjukkan stabilisasi, meskipun kawasan euro masih menghadapi tekanan dari harga energi dan perlambatan aktivitas sektor jasa.

Pasar saat ini tetap bergerak hati-hati di tengah kombinasi risiko geopolitik, inflasi, dan ketidakpastian arah suku bunga global.