- CPI AS menjadi data paling penting pada sesi perdagangan Selasa
- Laporan WASDE akan memberikan gambaran awal untuk musim 2026/2027
Kalender makroekonomi hari ini terutama akan berfokus pada inflasi, khususnya data yang akan dirilis dari Amerika Serikat.
Konsensus pasar memperkirakan inflasi headline kembali naik menjadi 3,7% YoY dan inflasi inti (core inflation) meningkat ke 2,7% YoY.
Meskipun level tersebut belum tergolong ekstrem, angka ini berpotensi menjadi pembacaan tertinggi sejak 2023 — atau bahkan tertinggi sejak 2022 jika terjadi upside surprise.
Selain inflasi, pasar juga akan mencermati ZEW Index dari Jerman dan laporan bulanan WASDE.
Laporan WASDE sangat penting bagi investor komoditas pertanian karena akan memberikan estimasi awal untuk musim 2026/2027.
Pada malam hari, pasar juga akan menerima laporan persediaan minyak mentah AS dari API.
Kalender Ekonomi (Seluruh waktu BST)
10:00 BST – Jerman
- ZEW Index Mei
- Forecast: -20,5
- Previous: -17,2
13:30 BST – Amerika Serikat: Laporan Inflasi CPI April
- Headline Inflation
- Forecast: 3,7% YoY
- Previous: 3,3% YoY
- Monthly Inflation
- Forecast: 0,6% MoM
- Previous: 0,9% MoM
- Core Inflation
- Forecast: 2,7% YoY
- Previous: 2,6% YoY
- Monthly Core Inflation
- Forecast: 0,4% MoM
- Previous: 0,2% MoM
21:30 BST – Amerika Serikat: Laporan Persediaan Minyak Mentah API
