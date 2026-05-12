Kalender makroekonomi hari ini terutama akan berfokus pada inflasi, khususnya data yang akan dirilis dari Amerika Serikat.

Konsensus pasar memperkirakan inflasi headline kembali naik menjadi 3,7% YoY dan inflasi inti (core inflation) meningkat ke 2,7% YoY.

Meskipun level tersebut belum tergolong ekstrem, angka ini berpotensi menjadi pembacaan tertinggi sejak 2023 — atau bahkan tertinggi sejak 2022 jika terjadi upside surprise.

Selain inflasi, pasar juga akan mencermati ZEW Index dari Jerman dan laporan bulanan WASDE.

Laporan WASDE sangat penting bagi investor komoditas pertanian karena akan memberikan estimasi awal untuk musim 2026/2027.

Pada malam hari, pasar juga akan menerima laporan persediaan minyak mentah AS dari API.

Kalender Ekonomi (Seluruh waktu BST)

10:00 BST – Jerman

ZEW Index Mei

Forecast: -20,5

Previous: -17,2

13:30 BST – Amerika Serikat: Laporan Inflasi CPI April

Headline Inflation

Forecast: 3,7% YoY

Previous: 3,3% YoY

Monthly Inflation

Forecast: 0,6% MoM

Previous: 0,9% MoM

Core Inflation

Forecast: 2,7% YoY

Previous: 2,6% YoY

Monthly Core Inflation

Forecast: 0,4% MoM

Previous: 0,2% MoM

21:30 BST – Amerika Serikat: Laporan Persediaan Minyak Mentah API