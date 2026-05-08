Sesi perdagangan hari ini masih akan didominasi sentimen terkait konflik di Timur Tengah, meskipun volatilitas pasar juga diperkirakan meningkat akibat rilis data ekonomi penting yang sangat menentukan arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Fokus utama pasar akan tertuju pada laporan Non-Farm Payrolls (NFP), yang diperkirakan menunjukkan perlambatan pasar tenaga kerja dengan tambahan sekitar 62 ribu pekerjaan baru, sementara tingkat pengangguran diproyeksikan tetap stabil di level 4,3%. Perlambatan perekrutan tenaga kerja ini menjadi pendorong utama sentimen pasar karena investor sedang menilai apakah ekonomi AS menuju soft landing atau justru berisiko mengalami kontraksi yang lebih tajam di tengah kebijakan moneter yang masih ketat.

Selain itu, pasar juga memantau berlanjutnya penurunan turnover di pasar tenaga kerja AS. Data lain yang melengkapi fokus pasar adalah laporan University of Michigan (UoM), yang diperkirakan menunjukkan sentimen konsumen masih lemah di level 49,5, disertai ekspektasi inflasi yang tetap tinggi di sekitar 4,7%. Di tengah rilis data penting tersebut, pasar juga akan menghadapi gelombang komentar dari pejabat bank sentral global, termasuk Gubernur Bank of England Andrew Bailey, sejumlah pejabat ECB, serta anggota FOMC Lisa Cook. Komentar mereka akan menjadi sangat penting karena pasar mencoba memahami bagaimana bank sentral akan menyeimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan menjaga ekspektasi inflasi jangka panjang tetap terkendali.

