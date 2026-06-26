Agenda ekonomi Jumat relatif sepi sehingga volume perdagangan diperkirakan menurun setelah pasar melewati pekan yang penuh volatilitas. Investor saat ini masih mencerna data inflasi PCE yang dirilis sehari sebelumnya, disertai komentar bernada hawkish dari sejumlah pejabat Federal Reserve. Hari ini tidak ada rilis data ekonomi utama yang diperkirakan menjadi penggerak besar pasar.

Perhatian investor akan tertuju pada:

Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan.

Ekspektasi inflasi jangka pendek dan jangka panjang masyarakat AS.

Pidato Presiden The Fed New York John Williams.

Pidato Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari.

Selain pasar saham, pasangan mata uang EUR/USD juga diperkirakan menjadi sorotan setelah turun menembus level penting 1,14 menjelang akhir pekan.

Jepang

Inflasi inti Tokyo pada Juni tercatat 1,6% YoY, sesuai dengan ekspektasi pasar. Meski demikian, angka tersebut meningkat dibanding bulan sebelumnya yang berada di 1,3%, sehingga tetap memberikan tekanan kepada Bank of Japan untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Selandia Baru dan Amerika Serikat

Sesi Asia juga diwarnai pidato dari:

Gubernur Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).

Anggota Federal Open Market Committee (FOMC), Austan Goolsbee.

Komentar keduanya turut memengaruhi pergerakan pasangan mata uang yang melibatkan dolar AS dan dolar Selandia Baru.

Kalender Ekonomi Hari Ini

4.30 WIB – Amerika Serikat

Neraca Perdagangan Barang (Mei). Konsensus: -$85,1 miliar. Sebelumnya: -$82,4 miliar

16.00 WIB – Amerika Serikat

Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (Juni). Konsensus: 50. Sebelumnya: 44,8

Ekspektasi Inflasi Jangka Pendek. Konsensus: 4,6%. Sebelumnya: 4,8%

Ekspektasi Inflasi Jangka Panjang. Konsensus: 3,4%. Sebelumnya: 3,9%

16.30 WIB – Amerika Serikat

Pidato Presiden The Fed New York John Williams

17.30 WIB – Amerika Serikat

Pidato Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari

Pasar yang Perlu Dipantau Hari Ini

Brent Crude (OIL)

Harga minyak Brent masih bergerak di dekat area resistensi lokal seiring ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pada pukul 19.00 WIB, pasar akan mencermati laporan mingguan Baker Hughes Rig Count. Konsensus memperkirakan jumlah rig aktif di AS meningkat tipis menjadi 436 unit. Apabila jumlah rig justru menurun, harga minyak berpotensi memperoleh dorongan kenaikan menjelang akhir perdagangan pekan.

Nasdaq 100 (US100)

Kontrak berjangka Nasdaq 100 kembali berada di bawah tekanan setelah:

Penurunan tajam saham Apple.

Keputusan Microsoft menaikkan harga konsol Xbox akibat meningkatnya biaya komponen.

Di sisi lain, kekhawatiran mengenai keberlanjutan AI Trade serta potensi komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve dapat terus membebani pergerakan saham teknologi sepanjang sesi perdagangan.