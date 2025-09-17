Baca selengkapnya

Kalender Ekonomi: Fokus Pasar pada Keputusan The Fed Hari Ini

13.50 17 September 2025

Kalender ekonomi hari ini terlihat padat, namun bagi sebagian besar pasar hanya ada satu acara utama — keputusan suku bunga The Fed.

Pasar sudah sejak beberapa minggu terakhir memperhitungkan pemangkasan suku bunga 25 bps, sehingga fokus utama hari ini adalah konferensi pers Jerome Powell, yang akan membentuk ekspektasi investor terkait pelonggaran moneter AS lebih lanjut. Menariknya, pemangkasan 50 bps yang tidak terduga justru bisa terdengar hawkish, terutama jika Powell menekankan bahwa langkah itu hanya bersifat “antisipatif” untuk menavigasi risiko.

The Fed bukan satu-satunya sorotan bank sentral hari ini. Bank of Canada juga akan mengumumkan keputusan suku bunga, menghadapi inflasi moderat dan pasar tenaga kerja yang lemah. Volatilitas di pasar forex dan ekuitas juga berpotensi meningkat karena rilis inflasi zona euro dan data perumahan AS. Di sisi komoditas, laporan EIA akan jadi pemicu utama.

 

Kalender Ekonomi Hari Ini:

  • 07:00 BST – Inggris – Data Inflasi Agustus:

    • CPI: saat ini 3.8% y/y; perkiraan 3.8% y/y; sebelumnya 3.8% y/y

    • CPI: saat ini 0.3% m/m; perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya 0.1% m/m

  • 08:30 BST – Zona Euro – Pidato Presiden ECB Lagarde

  • 10:00 BST – Zona Euro – Data Inflasi Agustus:

    • CPI: perkiraan 2.1% y/y; sebelumnya 2.0% y/y

    • CPI: perkiraan 0.2% m/m; sebelumnya 0.0% m/m

    • Core CPI: perkiraan 2.3% y/y; sebelumnya 2.3% y/y

    • Core CPI: perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya -0.2% m/m

    • HICP ex-energy & food: perkiraan 2.3% y/y; sebelumnya 2.4% y/y

    • HICP ex-energy & food: perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya -0.1% m/m

  • 13:30 BST – AS – Data Perumahan & Konstruksi Agustus:

 

  • Housing starts: sebelumnya 5.2% m/m
  • Building permits: sebelumnya -2.2% m/m

 

  • 13:30 BST – Kanada – Data Kepemilikan Aset Asing Juli: sebelumnya 9.040B

  • 14:45 BST – Kanada – Pernyataan BoC

  • 14:45 BST – Kanada – Keputusan Suku Bunga: perkiraan 2.50%; sebelumnya 2.75%

  • 15:30 BST – Kanada – Konferensi Pers BoC

  • 15:30 BST – AS – Laporan EIA:

 

  • Gasoline inventories: sebelumnya 1.458M
  • Heating oil inventories: sebelumnya 0.266M
  • Weekly refinery utilization – EIA (t/t): sebelumnya 0.6%
  • Crude oil throughput by refineries – EIA (t/t): sebelumnya -0.051M
  • Crude oil imports: sebelumnya 0.668M
  • Crude oil inventories: perkiraan 1.400M; sebelumnya 3.939M
  • Distillate fuel production: sebelumnya -0.024M
  • Weekly distillate stocks – EIA: sebelumnya 4.715M
  • Gasoline production: sebelumnya -0.285M
  • Crude inventories at Cushing: sebelumnya -0.365M
     

 

  • 16:30 BST – AS – Data PDB:

    • Atlanta FED Nowcast (Q3): perkiraan 3.4%; sebelumnya 3.4%

  • 18:00 BST – Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel

  • 19:00 BST – AS – Proyeksi Ekonomi FOMC

  •  19:00 BST – AS – Pernyataan FOMC

  • 19:00 BST – AS – Keputusan Suku Bunga Desember: perkiraan 4.25%; sebelumnya 4.50%

  • 19:30 BST – AS – Konferensi Pers Jerome Powell

18.09.2025
14.50

US Open: Semua Indeks Cetak ATH Baru!

Bursa saham AS membuka sesi Kamis dengan sentimen positif, didukung kombinasi data makro yang lebih baik dan ekspektasi atas langkah lanjutan The Fed. Pasar...

 13.37

BREAKING: Klaim Pengangguran & Philly Fed Lebih Kuat 🚨

  Initial Jobless Claims: 231k (Ekspektasi 240k, Sebelumnya 264k) Philadelphia Fed Manufacturing Index: 23,2 (Ekspektasi 1,7, Sebelumnya -0,3) Klaim...

 12.51

BOE trims QT as expected, as Nvidia gives Intel a lift

As expected, the Bank of England held rates steady on  Thursday at 4%. They remained committed to a ‘careful and gradual’ reduction in...
