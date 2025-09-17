Kalender ekonomi hari ini terlihat padat, namun bagi sebagian besar pasar hanya ada satu acara utama — keputusan suku bunga The Fed.

Pasar sudah sejak beberapa minggu terakhir memperhitungkan pemangkasan suku bunga 25 bps, sehingga fokus utama hari ini adalah konferensi pers Jerome Powell, yang akan membentuk ekspektasi investor terkait pelonggaran moneter AS lebih lanjut. Menariknya, pemangkasan 50 bps yang tidak terduga justru bisa terdengar hawkish, terutama jika Powell menekankan bahwa langkah itu hanya bersifat “antisipatif” untuk menavigasi risiko.

The Fed bukan satu-satunya sorotan bank sentral hari ini. Bank of Canada juga akan mengumumkan keputusan suku bunga, menghadapi inflasi moderat dan pasar tenaga kerja yang lemah. Volatilitas di pasar forex dan ekuitas juga berpotensi meningkat karena rilis inflasi zona euro dan data perumahan AS. Di sisi komoditas, laporan EIA akan jadi pemicu utama.

Kalender Ekonomi Hari Ini:

07:00 BST – Inggris – Data Inflasi Agustus: CPI: saat ini 3.8% y/y; perkiraan 3.8% y/y; sebelumnya 3.8% y/y CPI: saat ini 0.3% m/m; perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya 0.1% m/m

08:30 BST – Zona Euro – Pidato Presiden ECB Lagarde

10:00 BST – Zona Euro – Data Inflasi Agustus: CPI: perkiraan 2.1% y/y; sebelumnya 2.0% y/y CPI: perkiraan 0.2% m/m; sebelumnya 0.0% m/m Core CPI: perkiraan 2.3% y/y; sebelumnya 2.3% y/y Core CPI: perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya -0.2% m/m HICP ex-energy & food: perkiraan 2.3% y/y; sebelumnya 2.4% y/y HICP ex-energy & food: perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya -0.1% m/m

13:30 BST – AS – Data Perumahan & Konstruksi Agustus:

Housing starts: sebelumnya 5.2% m/m

Building permits: sebelumnya -2.2% m/m

13:30 BST – Kanada – Data Kepemilikan Aset Asing Juli: sebelumnya 9.040B

14:45 BST – Kanada – Pernyataan BoC

14:45 BST – Kanada – Keputusan Suku Bunga: perkiraan 2.50%; sebelumnya 2.75%

15:30 BST – Kanada – Konferensi Pers BoC

15:30 BST – AS – Laporan EIA:

Gasoline inventories: sebelumnya 1.458M

Heating oil inventories: sebelumnya 0.266M

Weekly refinery utilization – EIA (t/t): sebelumnya 0.6%

Crude oil throughput by refineries – EIA (t/t): sebelumnya -0.051M

Crude oil imports: sebelumnya 0.668M

Crude oil inventories: perkiraan 1.400M; sebelumnya 3.939M

Distillate fuel production: sebelumnya -0.024M

Weekly distillate stocks – EIA: sebelumnya 4.715M

Gasoline production: sebelumnya -0.285M

Crude inventories at Cushing: sebelumnya -0.365M

