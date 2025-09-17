Kalender ekonomi hari ini terlihat padat, namun bagi sebagian besar pasar hanya ada satu acara utama — keputusan suku bunga The Fed.
Pasar sudah sejak beberapa minggu terakhir memperhitungkan pemangkasan suku bunga 25 bps, sehingga fokus utama hari ini adalah konferensi pers Jerome Powell, yang akan membentuk ekspektasi investor terkait pelonggaran moneter AS lebih lanjut. Menariknya, pemangkasan 50 bps yang tidak terduga justru bisa terdengar hawkish, terutama jika Powell menekankan bahwa langkah itu hanya bersifat “antisipatif” untuk menavigasi risiko.
The Fed bukan satu-satunya sorotan bank sentral hari ini. Bank of Canada juga akan mengumumkan keputusan suku bunga, menghadapi inflasi moderat dan pasar tenaga kerja yang lemah. Volatilitas di pasar forex dan ekuitas juga berpotensi meningkat karena rilis inflasi zona euro dan data perumahan AS. Di sisi komoditas, laporan EIA akan jadi pemicu utama.
Kalender Ekonomi Hari Ini:
07:00 BST – Inggris – Data Inflasi Agustus:
CPI: saat ini 3.8% y/y; perkiraan 3.8% y/y; sebelumnya 3.8% y/y
CPI: saat ini 0.3% m/m; perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya 0.1% m/m
08:30 BST – Zona Euro – Pidato Presiden ECB Lagarde
10:00 BST – Zona Euro – Data Inflasi Agustus:
CPI: perkiraan 2.1% y/y; sebelumnya 2.0% y/y
CPI: perkiraan 0.2% m/m; sebelumnya 0.0% m/m
Core CPI: perkiraan 2.3% y/y; sebelumnya 2.3% y/y
Core CPI: perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya -0.2% m/m
HICP ex-energy & food: perkiraan 2.3% y/y; sebelumnya 2.4% y/y
HICP ex-energy & food: perkiraan 0.3% m/m; sebelumnya -0.1% m/m
13:30 BST – AS – Data Perumahan & Konstruksi Agustus:
- Housing starts: sebelumnya 5.2% m/m
- Building permits: sebelumnya -2.2% m/m
13:30 BST – Kanada – Data Kepemilikan Aset Asing Juli: sebelumnya 9.040B
14:45 BST – Kanada – Pernyataan BoC
14:45 BST – Kanada – Keputusan Suku Bunga: perkiraan 2.50%; sebelumnya 2.75%
15:30 BST – Kanada – Konferensi Pers BoC
15:30 BST – AS – Laporan EIA:
- Gasoline inventories: sebelumnya 1.458M
- Heating oil inventories: sebelumnya 0.266M
- Weekly refinery utilization – EIA (t/t): sebelumnya 0.6%
- Crude oil throughput by refineries – EIA (t/t): sebelumnya -0.051M
- Crude oil imports: sebelumnya 0.668M
- Crude oil inventories: perkiraan 1.400M; sebelumnya 3.939M
- Distillate fuel production: sebelumnya -0.024M
- Weekly distillate stocks – EIA: sebelumnya 4.715M
- Gasoline production: sebelumnya -0.285M
- Crude inventories at Cushing: sebelumnya -0.365M
16:30 BST – AS – Data PDB:
Atlanta FED Nowcast (Q3): perkiraan 3.4%; sebelumnya 3.4%
18:00 BST – Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel
19:00 BST – AS – Proyeksi Ekonomi FOMC
19:00 BST – AS – Pernyataan FOMC
19:00 BST – AS – Keputusan Suku Bunga Desember: perkiraan 4.25%; sebelumnya 4.50%
19:30 BST – AS – Konferensi Pers Jerome Powell