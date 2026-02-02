Pasar memulai pekan perdagangan baru dengan tekanan jual yang signifikan. Seluruh instrumen utama mengalami penurunan: GOLD, SILVER, NATGAS, dan OIL.WTI. Bursa saham juga terdampak oleh pelemahan ini, sementara mata uang defensif — khususnya dolar AS — menunjukkan kinerja terbaik di pasar FX.

Dalam beberapa jam ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada sejumlah agenda penting, termasuk data penjualan ritel Jerman untuk bulan Desember, rilis final PMI manufaktur global untuk Januari, ISM Manufacturing PMI AS, pidato perwakilan bank sentral — Breeden dari Bank of England dan Bostic dari Federal Reserve — serta pengumuman rencana pembiayaan ulang utang pemerintah AS. Selain itu, investor juga akan mencermati laporan keuangan dari Palantir dan NXP Semiconductors.

Kalender makro lengkap di bawah ini:

Sumber: xStation

Kalender emiten untuk sepanjang minggu ini. Sumber: XTB