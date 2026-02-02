Baca selengkapnya
14.28 · 2 Februari 2026

Kalender Ekonomi: Fokus PMI Manufaktur, Laporan Palantir di Latar Belakang 💡

-
-
Buka Akun Unduh aplikasi gratis

Pasar memulai pekan perdagangan baru dengan tekanan jual yang signifikan. Seluruh instrumen utama mengalami penurunan: GOLD, SILVER, NATGAS, dan OIL.WTI. Bursa saham juga terdampak oleh pelemahan ini, sementara mata uang defensif — khususnya dolar AS — menunjukkan kinerja terbaik di pasar FX.

Dalam beberapa jam ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada sejumlah agenda penting, termasuk data penjualan ritel Jerman untuk bulan Desember, rilis final PMI manufaktur global untuk Januari, ISM Manufacturing PMI AS, pidato perwakilan bank sentral — Breeden dari Bank of England dan Bostic dari Federal Reserve — serta pengumuman rencana pembiayaan ulang utang pemerintah AS. Selain itu, investor juga akan mencermati laporan keuangan dari Palantir dan NXP Semiconductors.

Kalender makro lengkap di bawah ini:

Sumber: xStation

Kalender emiten untuk sepanjang minggu ini. Sumber: XTB

4 Februari 2026, 14.01

Kalender Ekonomi: Laporan Keuangan Alphabet Jadi Sorotan 💡
4 Februari 2026, 13.47

Morning Wrap (04.02.2026)
3 Februari 2026, 22.19

US Open: US100 Turun 0,5% Tertekan Sektor IT 📉 ServiceNow Anjlok 6%
3 Februari 2026, 16.36

Palantir Setelah Earnings: Rekor Baru di Setiap Kuartal
Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia
Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.