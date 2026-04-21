13.50 · 21 April 2026

Kalender Ekonomi: Fokus Retail Sales AS & Sentimen ZEW

Kalender makro hari ini tergolong cukup padat, dengan perhatian utama tertuju pada indikator sentimen dari Jerman dan Zona Euro (ZEW), serta data dari AS, khususnya penjualan ritel.

 

Kalender ekonomi

10:00 GMT, Jerman: ZEW Economic Sentiment (perkiraan -5,8 vs sebelumnya -0,5)

  • Jerman: ZEW Current Conditions (perkiraan -70,5 vs sebelumnya -62,9)
  • Zona Euro: ZEW Inflation Expectations (perkiraan -11,2 vs sebelumnya -8,5)

13:15 GMT, AS: ADP Employment Change (sebelumnya 39,25K)

13:30 GMT, AS: Retail Sales MoM (perkiraan 1,4% vs sebelumnya 0,6%)

  • AS: Core Retail Sales MoM (perkiraan 1,4% vs sebelumnya 0,5%)
  • AS: Retail Sales YoY (sebelumnya 3,71%)

13:55 GMT, AS: Redbook Index YoY (sebelumnya 7%)

15:00 GMT, AS: Pending Home Sales MoM (perkiraan 0,5% vs sebelumnya 1,8%)

  • AS: Business Inventories MoM (perkiraan 0,3% vs sebelumnya -0,1%)
  • AS: Pending Home Sales Index (72.1)

21:30 GMT, AS: API Weekly Gasoline Inventories (perkiraan +0,626 juta)

  • AS: API Weekly Distillate Inventories (perkiraan -3.4 juta)
  • AS: API Weekly Cushing Inventories (perkiraan -1.7 juta)
  • AS: API Weekly Crude Oil Inventories (perkiraan +6.1 juta)

Pidato bank sentral

07:30 GMT: Nagel (ECB)
08:00 GMT:  de Guindos (ECB)
09:30 GMT: Koch (ECB) and Rehn (ECB)
15:00 GMT:  Waller (Fed)
17:15 GMT: Tschudin (SNB)
19:30 GMT: Waller (Fed)

 

 

 

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.

