Kalender ekonomi
10:00 GMT, Jerman: ZEW Economic Sentiment (perkiraan -5,8 vs sebelumnya -0,5)
- Jerman: ZEW Current Conditions (perkiraan -70,5 vs sebelumnya -62,9)
- Zona Euro: ZEW Inflation Expectations (perkiraan -11,2 vs sebelumnya -8,5)
13:15 GMT, AS: ADP Employment Change (sebelumnya 39,25K)
13:30 GMT, AS: Retail Sales MoM (perkiraan 1,4% vs sebelumnya 0,6%)
- AS: Core Retail Sales MoM (perkiraan 1,4% vs sebelumnya 0,5%)
- AS: Retail Sales YoY (sebelumnya 3,71%)
13:55 GMT, AS: Redbook Index YoY (sebelumnya 7%)
15:00 GMT, AS: Pending Home Sales MoM (perkiraan 0,5% vs sebelumnya 1,8%)
- AS: Business Inventories MoM (perkiraan 0,3% vs sebelumnya -0,1%)
- AS: Pending Home Sales Index (72.1)
21:30 GMT, AS: API Weekly Gasoline Inventories (perkiraan +0,626 juta)
- AS: API Weekly Distillate Inventories (perkiraan -3.4 juta)
- AS: API Weekly Cushing Inventories (perkiraan -1.7 juta)
- AS: API Weekly Crude Oil Inventories (perkiraan +6.1 juta)
Pidato bank sentral
07:30 GMT: Nagel (ECB)
08:00 GMT: de Guindos (ECB)
09:30 GMT: Koch (ECB) and Rehn (ECB)
15:00 GMT: Waller (Fed)
17:15 GMT: Tschudin (SNB)
19:30 GMT: Waller (Fed)
Tensi Iran Picu Volatilitas Global
Kalender Ekonomi: Data Global & Earnings Big Tech
Market Wrap: Oil Naik, Tensi Hormuz Memanas
Economic Calendar: Pasar Cenderung Konsolidasi Hari Ini
