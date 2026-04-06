Kalender Ekonomi:📌 Fokus utama pasar hari ini - Data ISM Services AS

Sesi perdagangan hari ini tergolong tidak biasa karena pasar Eropa tutup dalam rangka Easter Monday, sehingga investor sepenuhnya memfokuskan perhatian pada pasar AS. Peristiwa makro utama hari ini adalah rilis data ISM Services AS untuk bulan Maret. Data ini muncul setelah PMI sektor jasa AS pekan lalu dirilis lebih lemah dari ekspektasi, yang menunjukkan perlambatan momentum di sektor tersebut. Data ISM bulan Februari merupakan yang terkuat sejak 2022, sehingga angka terbaru kemungkinan akan sulit melampaui level sebelumnya - terutama di tengah konflik Timur Tengah dan kenaikan harga energi.

Kalender Ekonomi

21:00 - ISM Services (Maret, AS): Diperkirakan 54,9 (sebelumnya 56,1)

Sub-komponen: Indeks Harga: 67 (sebelumnya 63) Pesanan Baru: 56,8 (sebelumnya 58,6) Ketenagakerjaan: 51,0 (sebelumnya 51,6)

00:00 - Pidato Donald Trump terkait konflik Iran

Kenaikan signifikan pada sub-indeks harga sangat mungkin terjadi. Semakin besar selisih antara komponen harga dengan indikator lain seperti pesanan baru atau kondisi tenaga kerja, semakin kuat sinyal risiko stagflasi dalam perekonomian. Harga bahan bakar yang lebih tinggi berarti pendapatan riil masyarakat menurun, yang secara historis sering dikaitkan dengan koreksi pasar atau bahkan fase bear market.

Menariknya, sub-indeks harga tidak secara langsung memengaruhi angka utama ISM, yang dapat meningkatkan kemungkinan koreksi lebih tajam pada indeks keseluruhan. Di sisi lain, kejutan negatif besar tampaknya tidak terlalu mungkin terjadi, mengingat data regional dari berbagai distrik seperti Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed, dan Kansas City Fed semuanya menunjukkan hasil di atas ekspektasi. Indeks harga bahkan berpotensi naik ke level tertinggi sejak 2022.