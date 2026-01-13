Baca selengkapnya
13.56 · 13 Januari 2026

Kalender Ekonomi: Inflasi CPI AS 📌

Kalender makroekonomi hari ini relatif terkonsentrasi. Satu-satunya rilis data yang layak mendapat perhatian akan dipublikasikan pada paruh kedua hari ini, yaitu laporan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat. Selain itu, akan dirilis pula data penjualan rumah baru AS, namun dengan dampak pasar yang jauh lebih terbatas.

Kalender harian terperinci:

  • 01:30 PM GMT – Inflasi CPI AS (Desember)

  • 03:00 PM GMT – Penjualan rumah baru di AS (September)

 

14 Januari 2026, 20.55

MIDDAY WRAP: Sentimen Campuran di Eropa, Indeks AS Melemah
14 Januari 2026, 13.36

Morning wrap (14.01.2026)
13 Januari 2026, 22.17

Akankah Putusan Mahkamah Agung AS Guncang Wall Street? 🗽 Saham Ini Berpotensi Diuntungkan
13 Januari 2026, 18.17

US CPI preview: Akankah Tren Disinflasi Bertahan di Desember? 🔎

