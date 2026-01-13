Kalender makroekonomi hari ini relatif terkonsentrasi. Satu-satunya rilis data yang layak mendapat perhatian akan dipublikasikan pada paruh kedua hari ini, yaitu laporan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat. Selain itu, akan dirilis pula data penjualan rumah baru AS, namun dengan dampak pasar yang jauh lebih terbatas.
Kalender harian terperinci:
-
01:30 PM GMT – Inflasi CPI AS (Desember)
-
03:00 PM GMT – Penjualan rumah baru di AS (September)
