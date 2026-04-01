Kalender Ekonomi: ISM & ADP jadi sorotan 🔎

Dalam kalender hari ini, penting untuk memperhatikan rilis data PMI final untuk bulan Maret. Pada bagian awal hari, kita akan menerima serangkaian laporan dari ekonomi Eropa. Selanjutnya, perhatian akan beralih ke Amerika Serikat, di mana data PMI dan ISM akan dipublikasikan.

Berdasarkan laporan PMI yang telah dirilis sebelumnya, dampak perang di Timur Tengah semakin terlihat. Perusahaan melaporkan gangguan pada rantai pasok, serta kenaikan harga bahan bakar dan produk terkait. Oleh karena itu, data ISM hari ini bisa menjadi sangat penting.

Sebelum rilis PMI dan ISM AS, kita juga akan menerima laporan ketenagakerjaan ADP, yang akan menjadi rilis penting menjelang data resmi Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Jumat.

Kalender Ekonomi:

Sepanjang hari - Data PMI manufaktur dari ekonomi global utama

19.15 - Data ketenagakerjaan ADP AS (Maret)

19.30 - Penjualan ritel AS (Februari)

21.00 - PMI manufaktur ISM AS (Maret)

21.30 - Persediaan minyak mentah DoE AS