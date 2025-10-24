Wall Street dibuka menguat pada sesi perdagangan hari ini, didorong oleh akumulasi rilis data makroekonomi utama. Kombinasi antara data PMI dan CPI terbaru menciptakan gambaran yang beragam namun tetap optimistis bagi pasar mengenai kondisi ekonomi Amerika Serikat.

Hasil ini cukup untuk mendorong indeks utama ke level tertinggi baru tepat di awal sesi perdagangan.

Kontrak berjangka US100 naik 0,8%, US500 menguat 0,6%, dan Russell2000 tampil lebih baik dengan kenaikan 1,3%.

Sesi perdagangan hari ini sepenuhnya dipengaruhi oleh data ekonomi utama. Inflasi konsumen (CPI) lebih rendah dari perkiraan, memperkuat narasi bahwa The Fed berhasil menekan tekanan harga dan membuka peluang pelonggaran kebijakan moneter lebih cepat dan lebih dalam. PMI yang kuat mengindikasikan ekonomi masih solid, yang dapat membuat The Fed lebih berhati-hati dalam menentukan jadwal pemangkasan suku bunga jika aktivitas ekonomi tetap kuat tanpa pelemahan di pasar tenaga kerja.

Sementara itu, sentimen konsumen dari University of Michigan tercatat lebih lemah dari ekspektasi, tetapi masih di atas ambang batas netral 50 poin — menunjukkan optimisme rumah tangga yang bertahan, meski dengan kewaspadaan.

Dalam kondisi seperti ini, investor diperkirakan akan memantau imbal hasil obligasi, dolar AS, dan rotasi sektor untuk mencari arah akhir pasar setelah rilis data hari ini.



US100 (D1)

Sumber: xStation5



Grafik menunjukkan breakout berhasil melewati puncak sebelumnya setelah beberapa kali percobaan minggu lalu. Harga mampu mempertahankan batas bawah tren naik, sementara rata-rata pergerakan EMA mengindikasikan kelanjutan tren bullish. Jika terjadi koreksi jangka pendek, support terdekat berada di level 25.270, yang merupakan puncak terakhir. Support berikutnya berada di sekitar 24.720, di mana EMA25 dan level Fibo 23,6% berada.



Berita Emiten:

Ford (F.US) — Saham naik 9% setelah manajemen menyatakan bahwa dampak penghentian produksi di salah satu pabrik tidak separah perkiraan awal. CEO memastikan kerugian tahun ini akan pulih tahun depan.

Alphabet (GOOGL.US) — Google dan Anthropic mengumumkan perluasan kolaborasi di layanan cloud. Kesepakatan baru ini akan memberi akses AI ke sekitar 1 juta prosesor Tensor. Saham naik sekitar 3%.

Deckers Outdoor (DECK.US) — Saham turun 12% pada pembukaan setelah merek anak perusahaan UGG dan Hoka mengumumkan penjualan bersih di bawah ekspektasi pasar.

Newmont (NEM.US) — Produsen emas ini mengumumkan produksi tahun depan akan tetap sama, mengecewakan investor yang berharap peningkatan di tengah harga komoditas tinggi. Saham turun 6%.

Target (TGT.US) — Peritel besar AS ini mengumumkan pengurangan 1.800 posisi (8% dari tenaga kerja), namun saham tidak menunjukkan reaksi signifikan.

Kodiak Sciences (KOD.US) — Saham melonjak 15% di awal sesi setelah rekomendasi beli dari JP Morgan, namun kemudian keuntungan terhapus saat perdagangan berlanjut.