Kalender Ekonomi: Klaim pengangguran AS dan pidato Fed jadi sorotan

Kalender makro hari ini relatif ringan, dan tidak ada rilis yang kemungkinan akan memicu peningkatan volatilitas pasar secara signifikan. Namun, data klaim pengangguran AS memiliki potensi terbesar untuk memengaruhi pasar, karena dapat diinterpretasikan sebagai tanda ketahanan ekonomi AS yang berkelanjutan (yang bisa mendukung imbal hasil dan dolar, sambil meningkatkan risiko inflasi). Selain itu, kita akan melihat data sentimen dari ekonomi utama Eropa dan mendengar komentar dari anggota Fed Stephen Miran mengenai risiko inflasi. Pernyataannya bisa menjadi semacam “tes litmus” untuk sikap Kevin Warsh, yang diperkirakan akan mengambil alih kepemimpinan setelah Jerome Powell.
Kalender Ekonomi (GMT+7)
14:00 - Jerman: Sentimen konsumen GfK untuk Maret, diperkirakan -27,3 vs -24,3 sebelumnya
14:45 - Prancis: Iklim bisnis untuk Maret, diperkirakan 96 vs 97 sebelumnya
Keyakinan konsumen diperkirakan 89 vs 91 sebelumnya
19.30 - AS: Klaim pengangguran, diperkirakan 210K vs 205K minggu lalu
22.00 - AS: Indeks Kansas City Fed, diperkirakan 3 vs 5 sebelumnya
Pukul 02.00 besok pagi - AS: Pidato anggota Fed Lisa Cook
Pukul 04.00 besok pagi - AS: Pidato anggota Fed Stephen Miran
Wall Street turun tajam lagi
Michigan Sentiment Index Menyoroti Kekhawatiran Lonjakan Inflasi Jangka Pendek di AS💡
Kalender Ekonomi: Akhir minggu tenang untuk pasar
Sentimen konsumen turun di Jerman & Prancis akibat energi