Kalender Ekonomi: Klaim pengangguran AS dan pidato Fed jadi sorotan

Kalender makro hari ini relatif ringan, dan tidak ada rilis yang kemungkinan akan memicu peningkatan volatilitas pasar secara signifikan. Namun, data klaim pengangguran AS memiliki potensi terbesar untuk memengaruhi pasar, karena dapat diinterpretasikan sebagai tanda ketahanan ekonomi AS yang berkelanjutan (yang bisa mendukung imbal hasil dan dolar, sambil meningkatkan risiko inflasi). Selain itu, kita akan melihat data sentimen dari ekonomi utama Eropa dan mendengar komentar dari anggota Fed Stephen Miran mengenai risiko inflasi. Pernyataannya bisa menjadi semacam “tes litmus” untuk sikap Kevin Warsh, yang diperkirakan akan mengambil alih kepemimpinan setelah Jerome Powell.

Kalender Ekonomi (GMT+7)

14:00 - Jerman: Sentimen konsumen GfK untuk Maret, diperkirakan -27,3 vs -24,3 sebelumnya

14:45 - Prancis: Iklim bisnis untuk Maret, diperkirakan 96 vs 97 sebelumnya

Keyakinan konsumen diperkirakan 89 vs 91 sebelumnya

19.30 - AS: Klaim pengangguran, diperkirakan 210K vs 205K minggu lalu

22.00 - AS: Indeks Kansas City Fed, diperkirakan 3 vs 5 sebelumnya

Pukul 02.00 besok pagi - AS: Pidato anggota Fed Lisa Cook

Pukul 04.00 besok pagi - AS: Pidato anggota Fed Stephen Miran