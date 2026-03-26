13.40 · 26 Maret 2026

Kalender Ekonomi: Klaim pengangguran AS dan pidato Fed jadi sorotan

Kalender makro hari ini relatif ringan, dan tidak ada rilis yang kemungkinan akan memicu peningkatan volatilitas pasar secara signifikan. Namun, data klaim pengangguran AS memiliki potensi terbesar untuk memengaruhi pasar, karena dapat diinterpretasikan sebagai tanda ketahanan ekonomi AS yang berkelanjutan (yang bisa mendukung imbal hasil dan dolar, sambil meningkatkan risiko inflasi). Selain itu, kita akan melihat data sentimen dari ekonomi utama Eropa dan mendengar komentar dari anggota Fed Stephen Miran mengenai risiko inflasi. Pernyataannya bisa menjadi semacam “tes litmus” untuk sikap Kevin Warsh, yang diperkirakan akan mengambil alih kepemimpinan setelah Jerome Powell.

Kalender Ekonomi (GMT+7)

14:00 - Jerman: Sentimen konsumen GfK untuk Maret, diperkirakan -27,3 vs -24,3 sebelumnya

14:45 - Prancis: Iklim bisnis untuk Maret, diperkirakan 96 vs 97 sebelumnya

  • Keyakinan konsumen diperkirakan 89 vs 91 sebelumnya

19.30 - AS: Klaim pengangguran, diperkirakan 210K vs 205K minggu lalu

22.00 - AS: Indeks Kansas City Fed, diperkirakan 3 vs 5 sebelumnya

Pukul 02.00 besok pagi - AS: Pidato anggota Fed Lisa Cook

Pukul 04.00 besok pagi - AS: Pidato anggota Fed Stephen Miran

 

27 Maret 2026, 22.19

Wall Street turun tajam lagi
27 Maret 2026, 21.00

Michigan Sentiment Index Menyoroti Kekhawatiran Lonjakan Inflasi Jangka Pendek di AS💡
27 Maret 2026, 14.53

Kalender Ekonomi: Akhir minggu tenang untuk pasar
26 Maret 2026, 16.40

Sentimen konsumen turun di Jerman & Prancis akibat energi
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.