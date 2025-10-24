Kalender makro hari ini menjadi salah satu yang paling penting untuk ukuran hari Jumat. Fokus utama investor tertuju pada laporan CPI AS untuk September, yang sebelumnya tertunda akibat government shutdown. Selain itu, sejumlah laporan PMI awal untuk negara-negara Eropa dan Amerika Serikat juga akan dirilis hari ini.

Pemerintah AS telah tutup operasi (shutdown) selama empat minggu berturut-turut, menyebabkan sebagian besar lembaga federal menghentikan aktivitasnya sementara — termasuk Bureau of Labor Statistics (BLS), lembaga yang bertanggung jawab atas publikasi data tenaga kerja dan inflasi. Namun, karena pentingnya data inflasi ini, BLS telah mengumumkan bahwa laporan CPI tetap akan diterbitkan dengan penundaan.



Laporan CPI akan menjadi acuan penting bagi Federal Reserve, yang dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga minggu depan.

Kalender Detail Hari Ini (Waktu BST)

08:15 – Prancis – Data PMI Oktober

HCOB Services PMI: perkiraan 48.7; sebelumnya 48.5



HCOB Manufacturing PMI: perkiraan 48.2; sebelumnya 48.2



HCOB Composite PMI: sebelumnya 48.1



08:30 – Jerman – Data PMI Oktober

HCOB Services PMI: perkiraan 51.1; sebelumnya 51.5



HCOB Manufacturing PMI: perkiraan 49.5; sebelumnya 49.5



HCOB Composite PMI: perkiraan 51.6; sebelumnya 52.0



09:00 – Zona Euro – Data PMI Oktober

HCOB Services PMI: perkiraan 51.2; sebelumnya 51.3



HCOB Manufacturing PMI: perkiraan 49.8; sebelumnya 49.8



HCOB Composite PMI: perkiraan 51.0; sebelumnya 51.2



09:30 – Inggris – Data PMI Oktober

S&P Global Services PMI: perkiraan 51.0; sebelumnya 50.8



S&P Global Manufacturing PMI: perkiraan 46.6; sebelumnya 46.2



S&P Global Composite PMI: perkiraan 50.6; sebelumnya 50.1



10:15 – Inggris – Pidato Deputi Gubernur BoE Woods

13:30 – Amerika Serikat – Data Inflasi September (CPI)

CPI (YoY): perkiraan 3.1%; sebelumnya 2.9%



CPI (MoM): perkiraan 0.4%; sebelumnya 0.4%



Core CPI (YoY): perkiraan 3.1%; sebelumnya 3.1%



Core CPI (MoM): perkiraan 0.3%; sebelumnya 0.3%



13:45 – Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel

14:45 – Amerika Serikat – Data PMI Oktober

S&P Global Services PMI: perkiraan 53.5; sebelumnya 54.2



S&P Global Manufacturing PMI: perkiraan 51.9; sebelumnya 52.0



S&P Global Composite PMI: sebelumnya 53.9



15:00 – Amerika Serikat – Survei University of Michigan (Oktober)