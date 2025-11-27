Hari ini, bertepatan dengan Thanksgiving di Amerika Serikat, pasar AS akan ditutup. Tidak akan ada rilis data ekonomi penting dari AS dan likuiditas di pasar keuangan global diperkirakan lebih rendah. Dalam kondisi seperti ini, investor akan lebih memusatkan perhatian pada perkembangan di Eropa dan Kanada, di mana sejumlah indikator sentimen ekonomi dan konsumen dijadwalkan rilis. Fokus utama hari ini adalah publikasi risalah rapat ECB (ECB Meeting Minutes), yang dapat membentuk ekspektasi pasar terkait keputusan suku bunga selanjutnya di kawasan euro, serta mempengaruhi sentimen investor global.



Kalender Hari Ini:

Australia (01:30)

Belanja modal sektor swasta s.a. (q/q) untuk Q3: 6.4% (sebelumnya 0.2%, perkiraan 0.4%)



Norwegia (08:00)

Tingkat pengangguran s.a. untuk Oktober: 4.5% (sebelumnya 4.8%)



Swedia (08:00)

Neraca perdagangan luar negeri (SEK) Oktober: 1.5 miliar (sebelumnya 4.9 miliar – revisi)



Turki (08:00)

Neraca perdagangan (USD) Oktober: -7.58 miliar (sebelumnya -6.9 miliar)



Jerman (08:00)

GfK Consumer Confidence untuk Desember: -23.2 (perkiraan -23.2; sebelumnya -24.1)



Swedia (09:00)

Indeks Keyakinan Konsumen November: sebelumnya 96.8

Indeks Keyakinan Industri November: sebelumnya 100.2



Zona Euro

Pidato Anggota Dewan ECB Piero Cipollone – 09:30





Zona Euro (10:00)

Money Supply M3 (y/y) Oktober: (perkiraan 2.8%; sebelumnya 2.8%)



Zona Euro (11:00) – Sentimen Ekonomi November

Indeks sentimen bisnis: sebelumnya -0.46

Indeks sentimen ekonomi: (perkiraan 96.9; sebelumnya 96.8)

Indeks sentimen konsumen: (perkiraan -14; sebelumnya -14.2)

Indeks sentimen produsen: (perkiraan -8; sebelumnya -8.2)

Indeks sentimen jasa: (perkiraan 4.4; sebelumnya 4)



Zona Euro (12:00)

Pidato Anggota Dewan ECB Luis de Guindos



Zona Euro (13:30)

Risalah rapat ECB untuk Oktober



Kanada (14:30)

Neraca transaksi berjalan (CAD) Q3: (perkiraan -15.5 miliar; sebelumnya -21.16 miliar)