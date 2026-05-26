Ketidakpastian pasar kembali meningkat akibat serangan rudal AS dan Israel terhadap Iran dan Lebanon. Akibatnya, perhatian utama pasar global kini kembali beralih ke geopolitik. Setelah libur pasar di AS, kalender makroekonomi hari ini relatif ringan. Namun, sesi perdagangan sore akan menghadirkan beberapa data ekonomi tier-2 dari Amerika Serikat.
Data Penting Pasar Asia
- Selain data leading dan coincident indicators dari Jepang, tidak ada rilis data makroekonomi besar maupun kejutan signifikan dari ekonomi utama Asia lainnya.
Kalender Makroekonomi
13:00 (BST) | Hungaria – Keputusan Suku Bunga
Konsensus: Tetap di 6,25%
14:00 (BST) | AS – S&P/Case-Shiller Home Price Index YoY (Maret)
Konsensus: N/A | Sebelumnya: N/A
15:00 (BST) | AS – Conference Board Consumer Confidence (Mei)
Konsensus: 92 | Sebelumnya: 92,8
15:30 (BST) | AS – Dallas Fed Manufacturing Index (Mei)
Konsensus: N/A | Sebelumnya: N/A
Pasar yang Perlu Diperhatikan
- Aset Safe Haven Geopolitik (Emas, Minyak, USD) – Volatilitas diperkirakan meningkat secara global seiring pasar merespons eskalasi ketegangan militer di Timur Tengah.
- Dolar AS (USD) – Hari-hari awal perdagangan pekan ini membawa volatilitas lebih tinggi pada dolar AS. Perkembangan geopolitik terbaru akan tetap menjadi faktor utama penggerak greenback.
