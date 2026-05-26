Ketidakpastian pasar kembali meningkat akibat serangan rudal AS dan Israel terhadap Iran dan Lebanon. Akibatnya, perhatian utama pasar global kini kembali beralih ke geopolitik. Setelah libur pasar di AS, kalender makroekonomi hari ini relatif ringan. Namun, sesi perdagangan sore akan menghadirkan beberapa data ekonomi tier-2 dari Amerika Serikat.

Data Penting Pasar Asia

Selain data leading dan coincident indicators dari Jepang, tidak ada rilis data makroekonomi besar maupun kejutan signifikan dari ekonomi utama Asia lainnya.

Kalender Makroekonomi

13:00 (BST) | Hungaria – Keputusan Suku Bunga

Konsensus: Tetap di 6,25%

14:00 (BST) | AS – S&P/Case-Shiller Home Price Index YoY (Maret)

Konsensus: N/A | Sebelumnya: N/A

15:00 (BST) | AS – Conference Board Consumer Confidence (Mei)

Konsensus: 92 | Sebelumnya: 92,8

15:30 (BST) | AS – Dallas Fed Manufacturing Index (Mei)

Konsensus: N/A | Sebelumnya: N/A

Pasar yang Perlu Diperhatikan