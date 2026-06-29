Beberapa hari ke depan akan dipenuhi rilis data dan agenda penting yang berpotensi meningkatkan volatilitas di pasar global.

Pekan ini dimulai dengan sejumlah publikasi sekunder dan pembukaan forum Sintra, salah satu konferensi bank sentral paling penting tahun ini. Forum ini dapat memberikan informasi berharga mengenai arah suku bunga di ekonomi-ekonomi terbesar dunia.

Selasa akan menghadirkan rilis data PMI China bulan Juni serta data inflasi dari beberapa negara di Benua Eropa.

Pada Rabu, perhatian pasar akan kembali tertuju ke Sintra, Portugal, dengan pidato dari Presiden Lagarde dan Chairman Warsh pada pukul 14.00.

Kamis akan menjadi hari perdagangan terakhir di pasar AS karena akhir pekan panjang dalam rangka peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Karena itu, secara tidak biasa, laporan NFP, data paling penting dari pasar tenaga kerja AS, akan dirilis pada hari tersebut.

Jumat akan jauh lebih sepi, dengan agenda utama berupa pidato dari para pejabat bank sentral.

Rilis Utama dari Sesi Asia

Jepang

Penjualan ritel Jepang bulan Mei melampaui ekspektasi dan meningkat ke level yang belum terlihat sejak November 2023. Penguatan konsumsi domestik, di tengah tekanan harga yang masih tinggi dan pelemahan yen, dapat menjadi argumen penting bagi Bank of Japan untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter.

Namun, kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun belum sepenuhnya diperhitungkan oleh pasar, dengan probabilitas tersirat sekitar 87%. Pasangan USD/JPY juga terlihat bergerak menuju level 162.

Pasar yang Perlu Diperhatikan Minggu Ini

Silver

Harga silver saat ini berada di bawah $59 per troy ons, hampir setengah dari puncaknya pada Januari.

Rasio gold/silver juga telah kembali ke sekitar 70.

Crude Oil dan LNG