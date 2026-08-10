- Iran–AS: belum ada terobosan terkait Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran tidak melakukan negosiasi langsung dengan Washington dan hanya bertukar pesan melalui perantara. Iran kembali mengajukan sejumlah syarat untuk membuka kembali selat tersebut, yaitu pencabutan penuh sanksi, berakhirnya blokade laut, dan penghentian operasi militer. Secara efektif, tuntutan tersebut berarti kembali ke kesepakatan Juni. Dalam wawancara dengan Axios, Trump mengatakan bahwa AS sedang “bermain tenang” dan hanya melakukan “setengah negosiasi” dengan Iran, dengan harapan tekanan ekonomi dan inflasi tinggi akan memaksa Teheran memberikan konsesi.
- Eskalasi di front kedua, Yemen dan Teluk Persia. Uni Emirat Arab melaporkan serangan rudal Iran terhadap kapal tanker yang terkait dengan ADNOC di Selat Hormuz, tanpa korban jiwa. Kelompok Houthi di Yemen mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone terhadap kilang Saudi Aramco di Jazan sebagai balasan atas drone Saudi yang disebut melanggar wilayah udara Yemen. Perkembangan ini secara efektif membuka front kedua di samping konflik di Selat Hormuz. US CENTCOM melaporkan bahwa hingga Minggu, sebanyak 55 kapal dagang telah dialihkan, naik dari 35 pada pekan sebelumnya. Dua kapal telah dinetralisasi dan dua lainnya diperiksa sebagai bagian dari blokade laut.
- Netanyahu menolak rencana Trump untuk Gaza. Berbicara di hadapan kabinet sayap kanan, Perdana Menteri Israel kembali menolak rencana 15 poin Trump. Netanyahu mengatakan bahwa militer tidak akan mundur hingga Hamas dilucuti, meskipun Israel sebenarnya telah menangguhkan operasi militer besar di Gaza di bawah tekanan Washington. Sumber di Gedung Putih menyebut pemerintah AS menganggap pernyataan tersebut sebagai bagian dari kampanye pemilu Israel dan tidak melihatnya sebagai hambatan nyata bagi pelaksanaan rencana.
- Pasar tenaga kerja AS dan ekspektasi terhadap The Fed. Laporan NFP Juli yang lebih lemah dari perkiraan, dengan kontraksi 23 ribu dibanding ekspektasi kenaikan 80 ribu, membuat probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada September turun dari 67% menjadi sekitar 44% menurut CME FedWatch. Pasar kini menantikan data CPI AS pada Rabu, yang berpotensi kembali mengubah ekspektasi tersebut ke salah satu arah. Namun, yield Treasury AS 10 tahun masih tinggi di sekitar 4,655%, dekat level 4,70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar obligasi belum sepenuhnya mengikuti optimisme yang terlihat di pasar saham.
- Wall Street menutup pekan di rekor tertinggi, tetapi optimisme Jumat tertahan oleh ketidakpastian akhir pekan terkait Selat Hormuz. S&P 500 menutup pekan lalu di level tertinggi sepanjang masa dan mencatat performa mingguan terbaik sejak April. Kenaikan didorong oleh data pasar tenaga kerja yang lebih lemah serta ekspektasi bahwa The Fed akan menunda kenaikan suku bunga. Namun, futures untuk Senin bergerak mixed sebagai respons terhadap komentar Araghchi. US500 naik sedikit di bawah 0,2%, sementara US100 menguat sekitar 0,25%.
- Asia merespons positif kenaikan Wall Street pada Jumat dan sebagian mengabaikan ketegangan geopolitik. Nikkei 225 naik sekitar 1,7% hingga 2%, didorong momentum saham AI dan chip dari Wall Street, meskipun ketidakpastian di Timur Tengah membatasi kenaikan lebih lanjut. Kospi naik sekitar 0,5% hingga 0,8% berkat penguatan produsen chip Korea Selatan, sementara Kosdaq melonjak lebih dari 5% dan memicu circuit breaker ketika posisi short ditutup. Hang Seng naik sekitar 0,7%, sementara ASX 200 turun tipis. Dalam ringkasan pertemuan Juli, BOJ mengindikasikan meningkatnya risiko inflasi yang melebihi proyeksi, dengan beberapa anggota cenderung mendukung kenaikan suku bunga yang lebih cepat pada September.
- China: inflasi melambat, ekonomi tertekan, dan topan kuat menambah tekanan. CPI China naik hanya 0,5% year-over-year pada Juli, menjadi angka terlemah sejak Januari dan berada di bawah perkiraan 0,8%. Sementara itu, harga produsen atau PPI naik 3,5%, juga lebih rendah dari konsensus 3,8%. Data tersebut mengindikasikan meredanya tekanan harga sekaligus lemahnya permintaan domestik. Di saat yang sama, Topan “Dolphin”, yang merupakan topan terkuat tahun ini, menghantam Provinsi Zhejiang, memaksa lebih dari satu juta orang dievakuasi dan menghentikan operasi lepas pantai.
- Komoditas: minyak dan gas naik akibat kekhawatiran Selat Hormuz, emas mendekati rekor tertinggi. Harga minyak Brent naik sekitar 1% hingga 2% ke area US$84,4 per barel, sementara WTI menguat sekitar 1,7% hingga 2% ke kisaran US$78,4 hingga US$78,8 per barel. Kenaikan terjadi setelah lalu lintas melalui Selat Hormuz turun menjadi hanya delapan pelintasan terkonfirmasi pada Jumat, turun 33% secara harian. Citi telah menaikkan proyeksi Brent kuartal ketiga menjadi US$80. Emas turun tipis 0,12% ke area US$4.335 hingga US$4.336 setelah sebelumnya mencapai level tertinggi tujuh pekan akibat lemahnya data tenaga kerja AS. UBS menyoroti risiko jangka pendek, tetapi tetap mempertahankan target US$5.000. Perak naik moderat sekitar 0,45% ke kisaran 63,74 hingga 63,83.
- Perusahaan: Berkshire Hathaway meningkatkan penggunaan kas, Meta menghadapi tekanan di India. CEO baru Berkshire Hathaway, Greg Abel, meningkatkan buyback saham menjadi US$4,5 miliar pada kuartal kedua, naik dari US$235 juta pada kuartal pertama. Setelah 14 kuartal berturut-turut menjadi penjual bersih saham, Berkshire kembali menjadi pembeli bersih dengan pembelian hampir US$20 miliar, termasuk US$10 miliar saham Alphabet. Laba operasional naik 16% menjadi US$12,98 miliar, sementara posisi kas turun dari rekor US$397,4 miliar menjadi US$365,5 miliar. Di India, sebuah panel parlemen meminta Mark Zuckerberg meminta maaf dalam waktu tiga hari karena Facebook sempat membatasi unggahan Perdana Menteri Narendra Modi. Jika tidak, Meta terancam kehilangan perlindungan hukum “safe harbour”, sebuah langkah yang menurut pakar hukum dapat secara efektif menghambat operasional platform tersebut di negara itu. Sementara itu, perusahaan minyak besar seperti Exxon, Chevron, BP, Shell, dan TotalEnergies membukukan rekor laba gabungan US$48 miliar serta hampir US$90 miliar arus kas pada kuartal kedua berkat kenaikan harga minyak akibat perang. Kondisi ini memicu kritik terhadap Trump serta kembali menghidupkan seruan penerapan windfall tax, yang telah diterapkan Portugal.
Market Wrap: Intel Jatuh 4%, Minyak Naik karena Hormuz
Daily Summary: Minyak Melonjak, Wall Street Justru Lesu
Kalender Ekonomi: Hormuz Panas, Pasar Bersiap Hadapi CPI AS
D.R. Horton: Proxy Inflasi Tersembunyi di Sektor Properti AS
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