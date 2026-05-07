Kalender Ekonomi: Pasar Fokus pada Data Jerman dan Pembicara Bank Sentral

Sesi perdagangan hari Kamis diperkirakan akan cukup padat, baik dari sisi rilis data makroekonomi maupun pidato pejabat bank sentral. Investor akan berfokus pada data industri dan perdagangan Eropa, keputusan suku bunga di Swedia dan Norwegia, serta berbagai komentar dari perwakilan ECB dan The Fed.
Data industri Jerman yang kuat menjadi perhatian khusus, karena dapat membantu memperbaiki sentimen terhadap ekonomi Eropa. Pada paruh hari berikutnya, fokus pasar akan beralih ke Amerika Serikat, di mana data pasar tenaga kerja dan pernyataan pejabat Federal Reserve akan menjadi faktor kunci.
Kalender Ekonomi Hari Ini
13.00 Jerman: Pesanan Industri s.a. (m/m) - Maret; Aktual: 5%, Perkiraan: 1%, Sebelumnya: 1,4%
13.00 Jerman: Pesanan Industri n.s.a. (y/y) - Maret; Sebelumnya: 2,2%
13.00 Jerman: Pesanan Industri w.d.a. (y/y) - Maret; Aktual: 6,3%, Sebelumnya: 3,5%
14.00 Zona Euro: Anggota Dewan Eksekutif ECB Luis de Guindos berpidato
16.00 Zona Euro: Penjualan Ritel s.a. (m/m) - Maret; Perkiraan: -0,3%, Sebelumnya: -0,2%
16.00 Zona Euro: Penjualan Ritel w.d.a. (y/y) - Maret; Perkiraan: 0,9%, Sebelumnya: 1,7%
18:30 AS: Laporan Pemutusan Kerja Challenger - April; Sebelumnya: 60,62K
19:30 AS: Biaya Tenaga Kerja Unit Awal (q/q) - Q1; Perkiraan: 2,6%, Sebelumnya: 4,4%
19:30 AS: Produktivitas Awal (q/q) - Q1; Perkiraan: 1,1%, Sebelumnya: 1,8%
19:30 AS: Klaim Pengangguran Awal; Perkiraan: 205K, Sebelumnya: 189K
19:40 Zona Euro: Anggota Dewan Eksekutif ECB Philip R. Lane berpidato
21:00 AS: Belanja Konstruksi (m/m) - Februari; Sebelumnya: -0,3%
21:00 AS: Belanja Konstruksi (m/m) - Maret; Perkiraan: 0,2%
21:30 AS: Perubahan Persediaan Gas Alam Mingguan; Sebelumnya: 79B
00:00 Zona Euro: Anggota Dewan Eksekutif ECB Isabel Schnabel berpidato
01:05 AS: Presiden Fed Cleveland Beth Hammack berpidato
02:00 AS: Kredit Konsumen - Maret; Perkiraan: 12,5B, Sebelumnya: 9,48B
02:30 AS: Presiden Fed New York John Williams berpidato
