Kalender Ekonomi: Pasar Fokus pada Data Jerman dan Pembicara Bank Sentral

Sesi perdagangan hari Kamis diperkirakan akan cukup padat, baik dari sisi rilis data makroekonomi maupun pidato pejabat bank sentral. Investor akan berfokus pada data industri dan perdagangan Eropa, keputusan suku bunga di Swedia dan Norwegia, serta berbagai komentar dari perwakilan ECB dan The Fed.

Data industri Jerman yang kuat menjadi perhatian khusus, karena dapat membantu memperbaiki sentimen terhadap ekonomi Eropa. Pada paruh hari berikutnya, fokus pasar akan beralih ke Amerika Serikat, di mana data pasar tenaga kerja dan pernyataan pejabat Federal Reserve akan menjadi faktor kunci.

Kalender Ekonomi Hari Ini

13.00 Jerman: Pesanan Industri s.a. (m/m) - Maret; Aktual: 5%, Perkiraan: 1%, Sebelumnya: 1,4%

13.00 Jerman: Pesanan Industri n.s.a. (y/y) - Maret; Sebelumnya: 2,2%

13.00 Jerman: Pesanan Industri w.d.a. (y/y) - Maret; Aktual: 6,3%, Sebelumnya: 3,5%

14.00 Zona Euro: Anggota Dewan Eksekutif ECB Luis de Guindos berpidato

16.00 Zona Euro: Penjualan Ritel s.a. (m/m) - Maret; Perkiraan: -0,3%, Sebelumnya: -0,2%

16.00 Zona Euro: Penjualan Ritel w.d.a. (y/y) - Maret; Perkiraan: 0,9%, Sebelumnya: 1,7%

18:30 AS: Laporan Pemutusan Kerja Challenger - April; Sebelumnya: 60,62K

19:30 AS: Biaya Tenaga Kerja Unit Awal (q/q) - Q1; Perkiraan: 2,6%, Sebelumnya: 4,4%

19:30 AS: Produktivitas Awal (q/q) - Q1; Perkiraan: 1,1%, Sebelumnya: 1,8%

19:30 AS: Klaim Pengangguran Awal; Perkiraan: 205K, Sebelumnya: 189K

19:40 Zona Euro: Anggota Dewan Eksekutif ECB Philip R. Lane berpidato

21:00 AS: Belanja Konstruksi (m/m) - Februari; Sebelumnya: -0,3%

21:00 AS: Belanja Konstruksi (m/m) - Maret; Perkiraan: 0,2%

21:30 AS: Perubahan Persediaan Gas Alam Mingguan; Sebelumnya: 79B

00:00 Zona Euro: Anggota Dewan Eksekutif ECB Isabel Schnabel berpidato

01:05 AS: Presiden Fed Cleveland Beth Hammack berpidato

02:00 AS: Kredit Konsumen - Maret; Perkiraan: 12,5B, Sebelumnya: 9,48B

02:30 AS: Presiden Fed New York John Williams berpidato