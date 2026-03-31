Kalender Ekonomi: Pasar menanti data JOLTS & Conference Board AS

Setelah data inflasi CPI zona euro yang lebih rendah dari perkiraan, rilis makro utama hari ini akan berfokus pada laporan pasar tenaga kerja AS dan data sentimen konsumen dari Conference Board. Investor kemungkinan akan memberikan perhatian lebih besar terhadap data - data ini di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang stagflasi di Amerika Serikat serta ketidakpastian yang tinggi terkait prospek ekonomi.
Kalender Ekonomi
19.30 - Kanada: Data PDB
20:00 - AS: Data perumahan, indeks harga rumah (Case/Shiller)
20:45 - AS: Chicago PMI
21:00 - AS: Lowongan kerja (JOLTS)
21:00 - AS: Sentimen konsumen Conference Board
Pidato The Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (antara 23.00 - Jam 2.00 pagi besok)
Setelah sesi AS: Laporan keuangan Nike (NKE.US)
