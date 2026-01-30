Agenda utama hari ini adalah potensi penunjukan tak terduga Ketua Federal Reserve yang baru oleh Donald Trump. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Trump akan secara resmi mengumumkan keputusannya hari ini, namun berbagai laporan menyebutkan bahwa kandidat terdepan adalah Kevin Warsh, yang secara luas dipandang memiliki sikap hawkish.

Trump berpotensi mengumumkan pencalonannya secepat pagi ini waktu AS (30 Januari). Di platform taruhan Polymarket, probabilitas Kevin Warsh dipilih oleh Trump melonjak tajam dari sekitar 30% menjadi setinggi 94%. Baru kemarin, kandidat terdepan adalah Rick Rieder, yang sebelumnya diberi peluang hampir 48% oleh pasar.

Rilis data makroekonomi terpenting hari ini adalah inflasi produsen AS (PPI). Setengah jam sebelumnya, data inflasi CPI Jerman juga akan dipublikasikan dan dapat memengaruhi pergerakan euro serta sentimen pasar Eropa.

Musim laporan keuangan tetap berlangsung di latar belakang, dengan fokus hari ini bergeser ke sektor energi. Chevron dan Exxon Mobil dijadwalkan merilis hasil keuangan kuartalan mereka.

Kalender Detail Hari Ini

09:00 AM GMT – Data PDB dari Spanyol, Jerman, dan Zona Euro

01:00 PM GMT – Inflasi CPI Jerman

01:30 PM GMT – Inflasi PPI Amerika Serikat