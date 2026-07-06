Kita memulai pekan baru di pasar keuangan. Data makroekonomi pagi ini sejauh ini hanya memberikan dampak terbatas. Sore ini, perhatian pasar akan bergeser ke Amerika Serikat, di mana data PMI dan ISM PMI untuk sektor jasa bulan Juni akan dirilis. Services PMI, dengan perkiraan 51,4, akan dirilis pada pukul 15.45, diikuti oleh data utama ISM Non-Manufacturing Index pada pukul 16.00, dengan perkiraan 54,2 dibandingkan angka sebelumnya 54,5. Data ini juga akan mencakup beberapa komponen penting, seperti Business Activity, Employment, dan Prices Index. Pada malam hari, komentar dari pejabat bank sentral juga akan menjadi perhatian, yaitu Waller dari The Fed pada pukul 17.00 dan Lane dari ECB pada pukul 20.30. Pernyataan keduanya dapat memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga ke depan.
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