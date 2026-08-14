Nasdaq Tahan 30.000 saat Investor Mulai Ambil Untung

Di tengah sesi Asia yang beragam, ketika Hang Seng Hong Kong turun hampir 1% sementara KOSPI Korea Selatan dan Nikkei Jepang menguat, investor saham mulai mengambil sebagian keuntungan setelah reli kuat dalam beberapa hari terakhir. Sentimen global tetap mendapat dukungan dari kenaikan Wall Street, harga minyak yang sedikit lebih rendah, dan data Producer Price Index atau PPI AS yang lebih lemah dari ekspektasi.

Saham teknologi tampil kuat di Asia, termasuk perusahaan semikonduktor Jepang dan Korea Selatan.