Nasdaq Tahan 30.000 saat Investor Mulai Ambil Untung
Di tengah sesi Asia yang beragam, ketika Hang Seng Hong Kong turun hampir 1% sementara KOSPI Korea Selatan dan Nikkei Jepang menguat, investor saham mulai mengambil sebagian keuntungan setelah reli kuat dalam beberapa hari terakhir. Sentimen global tetap mendapat dukungan dari kenaikan Wall Street, harga minyak yang sedikit lebih rendah, dan data Producer Price Index atau PPI AS yang lebih lemah dari ekspektasi.
Saham teknologi tampil kuat di Asia, termasuk perusahaan semikonduktor Jepang dan Korea Selatan.
- Futures Nasdaq 100 turun tipis, sedikit di bawah 0,2%. Namun, indeks akhirnya ditutup di atas 30.000 poin untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli. S&P 500 juga mencetak rekor tertinggi baru setelah naik melewati 7.800 poin.
- Hari ini, investor akan mencermati US retail sales Juli pada pukul 13.30 GMT, dengan Wall Street memperkirakan kenaikan 0,1% secara bulanan setelah 0,2% pada Juni, serta preliminary consumer sentiment dan inflation expectations University of Michigan untuk Agustus pada pukul 15.00 GMT.
- Logam mulia melemah, dengan perak turun sekitar 1% dan emas turun 0,7% menuju US$4.300, dibandingkan sekitar US$4.440 kemarin. Dolar AS melemah. Harga minyak relatif stabil, dengan Brent (OIL) diperdagangkan dekat US$87 per barel. Investor menyeimbangkan risiko eskalasi lebih lanjut di sekitar Iran dengan kekhawatiran terhadap melemahnya demand global. AS mengumumkan langkah ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Teheran, sementara Pentagon mengindikasikan blokade laut terhadap pelabuhan Iran dapat dipertahankan tanpa batas waktu.
- AS sedang mempersiapkan pengerahan kapal induk USS George Washington ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln sebagai bagian dari rotasi yang sudah dijadwalkan. Lincoln telah dikerahkan lebih dari 250 hari, termasuk rekor 200 hari tanpa singgah di pelabuhan, sehingga memunculkan kekhawatiran di Kongres mengenai kekurangan suplai, kelelahan kru, dan masalah teknis.
- S&P Dow Jones Indices mengumumkan bahwa Reddit akan menggantikan AvalonBay Communities di S&P 500. Perubahan tersebut akan berlaku sebelum pembukaan pasar pada Selasa, 18 Agustus, sementara saham Reddit melonjak lebih dari 12% dalam perdagangan after-hours kemarin.
- JPMorgan menurunkan rating Honeywell dan memangkas target harga menjadi US$252 dari US$262.
- Ekspor ICT Korea Selatan, termasuk semikonduktor, elektronik, dan perangkat telekomunikasi, melonjak 140% secara tahunan pada Juli. Pertumbuhan kuat tersebut terutama didorong oleh permintaan berkelanjutan terhadap chip yang digunakan dalam aplikasi AI.
- Produsen otomotif Detroit memperingatkan bahwa perubahan yang diusulkan terhadap perjanjian perdagangan Amerika Utara dapat meningkatkan biaya tahunan masing-masing produsen setidaknya US$2 miliar. Washington ingin kendaraan memiliki setidaknya 50% kandungan buatan AS agar memenuhi syarat untuk tarif yang lebih rendah. General Motors (GM.US) memperkirakan biaya tarif tahun ini sebesar US$2,5-US$3,5 miliar, sementara Ford (F.US) memperkirakan dampak sekitar US$1 miliar.
- Apple menginvestasikan ratusan juta dolar dalam fasilitas manufaktur canggih baru di Houston, yang sudah mengirim server AI pertamanya. Fasilitas tersebut juga diperkirakan mulai memproduksi Mac mini pada akhir tahun ini.
Retail Sales Jatuh, Konsumen AS Mulai Retak
Daily Summary: S&P 500 Cetak Rekor, Saham Memory Meledak
US Open: Fed Makin Dovish, Nasdaq Dekati Rekor Baru
PPI Turun, Tapi Core Masih Bikin The Fed Waspada
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