Konsumen AS Mendingin, Pasar Mulai Ubah Ekspektasi The Fed

Konsumen AS secara resmi mulai mendingin. Berikut angkanya:

Retail Sales: -0,6% MoM (Ekspektasi: +0,1%)

-0,6% MoM (Ekspektasi: +0,1%) Retail Sales Ex-Auto: -0,3% MoM (Ekspektasi: +0,2%)

-0,3% MoM (Ekspektasi: +0,2%) Control Group: -0,4% MoM (Ekspektasi: +0,3%)

Dolar AS (USD) langsung mendapat tekanan.

Kabar buruk bagi ekonomi menjadi sinyal dovish bagi The Fed.

Pelesetan data yang sangat besar ini menunjukkan perlambatan signifikan dalam belanja konsumen dan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan moneter ke depan akan menjadi lebih longgar.

Dolar kehilangan momentum seiring yield Treasury turun sebagai respons terhadap data tersebut.

Trader juga mulai mengurangi taruhan terhadap kemungkinan lebih dari satu kenaikan suku bunga The Fed hingga pertengahan 2027.