Di AS, fokus pasar hari ini tertuju pada laporan PPI April setelah rilis data CPI yang kuat kemarin, yang menunjukkan tekanan inflasi inti masih bertahan. Konsensus pasar memperkirakan PPI naik sebesar 0,5% secara bulanan. Pasar akan mencermati apakah harga produsen turut mengonfirmasi tekanan harga yang lebih luas dan semakin memperkuat sikap hati-hati The Fed.

Di kawasan euro, estimasi kedua GDP kuartal pertama diperkirakan mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang lemah setelah data awal hanya menunjukkan kenaikan 0,1% secara kuartalan dan 0,8% secara tahunan. Salah satu komponen penting dalam laporan tersebut adalah data ketenagakerjaan, yang diperkirakan tumbuh sekitar 0,1% secara kuartalan.