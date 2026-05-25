Harap dicatat: likuiditas perdagangan sangat tipis hari ini. Pasar tutup di AS (Memorial Day), Inggris (Spring Bank Holiday), dan sebagian Eropa (Jerman, Prancis, Swiss – Pentecost). Euronext dan Xetra tetap buka, namun dengan order book yang tipis, setiap berita dari Teheran atau Washington dapat memicu pergerakan tajam.

🌍 Apa yang Menggerakkan Pasar?

Topik utama pasar saat ini adalah pembicaraan AS–Iran dan Selat Hormuz. Selama akhir pekan, Trump sempat mengumumkan bahwa kesepakatan “sebagian besar telah dinegosiasikan”, namun pada hari Minggu ia membalikkan pernyataannya — blokade laut tetap berlaku hingga kesepakatan resmi ditandatangani dan diratifikasi. Meski demikian, pasar tetap didorong optimisme: dua kapal tanker LNG telah meninggalkan Selat Hormuz, dan sebuah supertanker yang membawa minyak Irak menuju China telah meninggalkan Teluk setelah tertahan hampir tiga bulan.

📈 Pembukaan Pasar – Risk-On

Futures Eropa dibuka dalam mode risk-on: DE40 naik +1,65% (25.252 poin), sementara EU50 naik +1,60% (6.094 poin). Nikkei 225 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah hari ini — menembus level 64.000 dan 65.000 poin secara beruntun, sebelum ditutup di 65.263 poin (+3,04%). Indeks Taiex Taiwan juga mencapai rekor tertinggi baru di atas 43.000 poin (+2,91%). Futures S&P 500 naik +0,7%, sementara futures Nasdaq naik +1,2%.

🛢️ Minyak – Aset dengan Penurunan Terbesar

OIL (Brent) turun -5,35% ke $94,52/barel sementara WTI melemah -5,75% ke $90,65/barel — level terendah dalam dua minggu terakhir. Penurunan ini merupakan reaksi langsung terhadap perkembangan positif dalam negosiasi Iran. Emas naik +1,21% ke $4.562/ons — didorong oleh pelemahan dolar AS, bukan oleh efek safe haven tradisional. Perak mencatat penguatan lebih besar, naik +2,91%.

📋 Data Makroekonomi Hari Ini

Tidak ada.

🔑 Apa yang Harus Diperhatikan?

Setiap tweet atau unggahan dari Trump, maupun pernyataan dari Rubio terkait Iran, dapat memicu pergerakan tajam pada harga minyak, dolar AS, dan futures indeks saham. Dengan likuiditas pasar yang rendah, dampaknya bisa menjadi jauh lebih besar. Sesi perdagangan penuh dengan likuiditas normal baru akan kembali pada hari Selasa — pada saat yang sama pasar juga mulai menghadapi musim laporan keuangan: pada hari Rabu terdapat laporan dari Salesforce, sementara pada hari Kamis akan ada Royal Bank of Canada, Dell Technologies, dan Autodesk.