Kalender Ekonomi: Pidato bank sentral dan laba Tesla menjadi fokus

Kalender ekonomi hari ini relatif ringan. Setelah rilis data Inggris (terutama inflasi CPI dan PPI yang menjadi sinyal penting bagi kebijakan Bank of England), perhatian beralih ke data aplikasi hipotek AS. Pada siang hingga sore hari, fokus akan tertuju pada pidato para pembuat kebijakan ECB, yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter ke depan, serta laporan laba dari Tesla dan IBM.
Kalender ekonomi
Data makroekonomi
-
17:00, Jerman - Laporan Bulanan Bundesbank
-
18:00, AS - Aplikasi Hipotek MBA; sebelumnya: 1.8%
-
19:00, AS - Suku Bunga Hipotek 30 Tahun; sebelumnya: 6.42%
-
21:30, AS - Persediaan Minyak Mentah EIA; sebelumnya: -0.913M
-
21:30, AS - Persediaan Bensin; sebelumnya: -6.328M
-
21:30, AS - Persediaan Distilat; sebelumnya: -3.122M
-
21:30, AS - Persediaan Cushing; sebelumnya: -1.727M
Pidato bank sentral
-
19:15, ECB - Lane berbicara
-
22:10, ECB - Schnabel berbicara
-
00:00, ECB - Nagel berbicara
-
02:05, ECB - Lagarde berbicara
Acara lainnya
-
IBM - Rilis laporan laba
-
Tesla - Rilis laporan laba
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.