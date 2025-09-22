Sesi perdagangan pertama di awal pekan dimulai dengan penguatan komoditas (logam mulia) dan minyak, serta rebound yang semakin dalam pada dolar AS dan mata uang Antipodean. Pada saat yang sama, yen Jepang dan kripto melemah. Selama sesi hari ini, perhatian investor akan berfokus terutama pada serangkaian pidato banker The Fed, yang akan mengomentari pendekatan kebijakan moneter mereka menyusul pemangkasan suku bunga terbaru.
Kalender makro rinci untuk hari ini sebagai berikut:
01:30 PM BST, Kanada – Data Inflasi untuk Agustus:
IPPI: ekspektasi 0,2% m/m; sebelumnya 0,7% m/m;
IPPI: sebelumnya 2,6% y/y;
01:30 PM BST, Kanada – RMPI untuk Agustus:
- ekspektasi 1,2% m/m; sebelumnya 0,3% m/m;
- sebelumnya 0,8% y/y;
01:45 PM BST, Jerman – Pidato Anggota Bundesbank Mauderer
02:45 PM BST, Inggris – Pidato Anggota BoE MPC Pill
02:45 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Anggota FOMC Williams
02:45 PM BST, Zona Euro – Pidato ECB’s Lane
05:00 PM BST, Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel
06:15 PM BST, Kanada – Pidato Senior Deputy Governor BoC Rogers
06:30 PM BST, Jerman – Pidato Bundesbank Balz
07:00 PM BST, Inggris – Pidato Gubernur BoE Bailey
08:45 PM BST, Kanada – Pidato Deputy Governor BoC Kozicki