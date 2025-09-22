Sesi perdagangan pertama di awal pekan dimulai dengan penguatan komoditas (logam mulia) dan minyak, serta rebound yang semakin dalam pada dolar AS dan mata uang Antipodean. Pada saat yang sama, yen Jepang dan kripto melemah. Selama sesi hari ini, perhatian investor akan berfokus terutama pada serangkaian pidato banker The Fed, yang akan mengomentari pendekatan kebijakan moneter mereka menyusul pemangkasan suku bunga terbaru.

Kalender makro rinci untuk hari ini sebagai berikut:

01:30 PM BST, Kanada – Data Inflasi untuk Agustus:

IPPI: ekspektasi 0,2% m/m; sebelumnya 0,7% m/m;

IPPI: sebelumnya 2,6% y/y;

01:30 PM BST, Kanada – RMPI untuk Agustus:

ekspektasi 1,2% m/m; sebelumnya 0,3% m/m;

sebelumnya 0,8% y/y;

01:45 PM BST, Jerman – Pidato Anggota Bundesbank Mauderer

02:45 PM BST, Inggris – Pidato Anggota BoE MPC Pill

02:45 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Anggota FOMC Williams

02:45 PM BST, Zona Euro – Pidato ECB’s Lane

05:00 PM BST, Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel

06:15 PM BST, Kanada – Pidato Senior Deputy Governor BoC Rogers

06:30 PM BST, Jerman – Pidato Bundesbank Balz

07:00 PM BST, Inggris – Pidato Gubernur BoE Bailey

08:45 PM BST, Kanada – Pidato Deputy Governor BoC Kozicki