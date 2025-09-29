Kita memulai pekan baru yang padat. Hari ini, salah satu agenda utama adalah pidato dari para bankir sentral, terutama dari The Fed dan ECB. Selain itu, sebentar lagi akan dirilis data CPI, HICP, dan penjualan ritel Spanyol.
Kebijakan moneter kini berada di pusat perhatian pasar menyusul kembalinya The Fed pada pemangkasan suku bunga. Karena itu, komentar dari anggota FOMC akan sangat penting. Hari ini kita akan mendengar pernyataan dari Musalem, Bostic, Waller, Williams, dan Hammack (The Fed), serta Lane, Müller, Kažaks, dan Schnabel (ECB).
Mulai berinvestasi sekarang atau coba demoBuat Akun DOWNLOAD APLIKASI SELULER DOWNLOAD APLIKASI SELULER
Kalender detail hari ini:
08:00 AM BST, Spanyol – Data Penjualan Ritel Agustus
- Penjualan ritel Spanyol: sebelumnya 4,7% YoY
08:00 AM BST, Spanyol – Data Inflasi September
- HICP Spanyol: proyeksi 3,0% YoY; sebelumnya 2,7% YoY
- HICP Spanyol: proyeksi 0,3% MoM; sebelumnya 0,0% MoM
- CPI Spanyol: proyeksi 3,1% YoY; sebelumnya 2,7% YoY
- CPI Spanyol: proyeksi -0,2% MoM; sebelumnya 0,0% MoM
10:00 AM BST, Zona Euro – Pidato Schnabel (ECB)
10:00 AM BST, Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel
12:30 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Waller (The Fed)
01:00 PM BST, Zona Euro – Pidato Lane (ECB)
01:00 PM BST, Inggris – Pidato Anggota MPC Ramsden
06:15 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Presiden Trump
06:30 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Williams (The Fed)
11:00 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Bostic (The Fed)