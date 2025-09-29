Baca selengkapnya

Kalender Ekonomi: Pidato The Fed & ECB Jadi Sorotan Pasar

13.12 29 September 2025

Kita memulai pekan baru yang padat. Hari ini, salah satu agenda utama adalah pidato dari para bankir sentral, terutama dari The Fed dan ECB. Selain itu, sebentar lagi akan dirilis data CPI, HICP, dan penjualan ritel Spanyol.

Kebijakan moneter kini berada di pusat perhatian pasar menyusul kembalinya The Fed pada pemangkasan suku bunga. Karena itu, komentar dari anggota FOMC akan sangat penting. Hari ini kita akan mendengar pernyataan dari Musalem, Bostic, Waller, Williams, dan Hammack (The Fed), serta Lane, Müller, Kažaks, dan Schnabel (ECB).

Kalender detail hari ini:

08:00 AM BST, Spanyol – Data Penjualan Ritel Agustus

  • Penjualan ritel Spanyol: sebelumnya 4,7% YoY

08:00 AM BST, Spanyol – Data Inflasi September

 

  • HICP Spanyol: proyeksi 3,0% YoY; sebelumnya 2,7% YoY
  • HICP Spanyol: proyeksi 0,3% MoM; sebelumnya 0,0% MoM
  • CPI Spanyol: proyeksi 3,1% YoY; sebelumnya 2,7% YoY
  • CPI Spanyol: proyeksi -0,2% MoM; sebelumnya 0,0% MoM
     

 

10:00 AM BST, Zona Euro – Pidato Schnabel (ECB)

10:00 AM BST, Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel

12:30 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Waller (The Fed)

01:00 PM BST, Zona Euro – Pidato Lane (ECB)

01:00 PM BST, Inggris – Pidato Anggota MPC Ramsden

06:15 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Presiden Trump

06:30 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Williams (The Fed)

11:00 PM BST, Amerika Serikat – Pidato Bostic (The Fed)

