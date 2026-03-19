Kalender Ekonomi: Rangkaian keputusan bank sentral di Eropa 🔔

Di Eropa, perhatian pasar kini beralih ke tiga keputusan penting bank sentral, dimulai dari Swiss National Bank (SNB). SNB diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di level 0%, dengan menyeimbangkan antara tekanan deflasi dan kekuatan franc Swiss yang persisten. Para pembuat kebijakan berusaha menghindari langkah pelonggaran tidak konvensional selama mungkin, dan lebih memilih mengandalkan intervensi pasar valuta asing untuk menstabilkan mata uang serta memberi waktu bagi inflasi untuk pulih.

Selanjutnya adalah keputusan Bank of England (BoE), di mana pasar hampir sepenuhnya memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga di level 3,75%. Fokus utama akan tertuju pada pembagian suara (voting split), yang dapat menunjukkan adanya perbedaan pandangan internal antara kubu hawkish dan dovish. Meskipun beberapa anggota cenderung mendukung pelonggaran, meningkatnya risiko geopolitik dan ketidakpastian inflasi dapat membuat bank tetap berhati-hati.

Terakhir, European Central Bank (ECB) akan mengumumkan keputusannya. Dengan muncul kembali risiko inflasi - sebagian didorong oleh ketegangan di Timur Tengah - pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. ECB diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, namun tetap mempertahankan sikap hawkish.

Kalender Ekonomi Hari Ini

15:30 - Keputusan suku bunga SNB

15:30 - Keputusan suku bunga Riksbank

16:00 - Konferensi pers SNB

19:00 - Keputusan suku bunga BoE

20:15 - Keputusan suku bunga ECB

20:30 - Keputusan suku bunga CNB

20:45 - Konferensi pers ECB (Lagarde)