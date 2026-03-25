Kalender Ekonomi: Stok minyak & neraca dagang AS jadi fokus🔎

Kalender makroekonomi hari ini relatif ringan. Bahkan, satu-satunya rilis yang menonjol dalam agenda hari ini adalah indeks IFO dari Jerman, neraca dagang AS, serta perubahan persediaan minyak mentah AS menurut Energy Information Administration.

Dua rilis pertama kemungkinan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pasar. Namun, dalam lingkungan saat ini - dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah - data dari Energy Information Administration mengenai perubahan persediaan minyak dapat menjadi sangat relevan.

Kalender Ekonomi (GMT+7)

16:00 - Indeks IFO Jerman

19:30 - Neraca dagang AS

21:30 - Persediaan minyak mentah AS (EIA)