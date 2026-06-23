Pasar saham global kembali berada di bawah tekanan pada perdagangan hari ini. Berbeda dengan biasanya, pelemahan bukan dipicu oleh data ekonomi baru, melainkan oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap besarnya utang yang mulai ditanggung perusahaan teknologi untuk membiayai ekspansi kecerdasan buatan (AI). Investor semakin memperhatikan apakah investasi AI yang sangat besar dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang cukup untuk membenarkan peningkatan kebutuhan pendanaan tersebut. Di saat yang sama, harga minyak yang masih bertahan di level rendah memperkuat kekhawatiran mengenai melambatnya permintaan global.

Data dari sesi Asia sebagian besar telah diperhitungkan pasar. Kini perhatian investor tertuju pada rilis awal indeks PMI dari Eropa dan Amerika Serikat yang akan menjadi indikator penting kondisi ekonomi global. Hasil data tersebut berpotensi menentukan arah pergerakan aset-aset paling sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi dan prospek suku bunga. Selain itu, laporan persediaan minyak API pada malam hari juga berpotensi meningkatkan volatilitas pasar komoditas. Setelah penutupan Wall Street, investor akan mencermati laporan keuangan FedEx yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu indikator terbaik untuk mengukur kondisi perdagangan global dan aktivitas konsumen.

Data Penting dari Sesi Asia

Jepang: PMI Jepang menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi. PMI Manufaktur: 54,9, Konsensus: 54,5, Sebelumnya: 54,9. Data tersebut mengindikasikan sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi yang solid.

PMI Jepang menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi. PMI Manufaktur: 54,9, Konsensus: 54,5, Sebelumnya: 54,9. Data tersebut mengindikasikan sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi yang solid. Australia: PMI Australia memberikan sinyal yang lebih beragam. PMI Manufaktur naik menjadi 51,2 dari 50,7. PMI Jasa masih berada di bawah level 50 meskipun mengalami perbaikan. Kondisi ini menunjukkan sektor industri masih bertahan, sementara sektor jasa belum sepenuhnya pulih.

Kalender Makroekonomi (BST)

Prancis

08:15 | PMI Manufaktur. Konsensus: 50,0. Sebelumnya: 49,7

08:15 | PMI Jasa. Konsensus: 45,5. Sebelumnya: 44,3

Jerman

08:30 | PMI Manufaktur. Konsensus: 50,5. Sebelumnya: 50,1

08:30 | PMI Jasa. Konsensus: 49,0. Sebelumnya: 48,1

Zona Euro

09:00 | PMI Komposit. Konsensus: 49,1. Sebelumnya: 48,5

Inggris

09:30 | PMI Jasa. Konsensus: 50,1. Sebelumnya: 49,3



Amerika Serikat

14:45 | PMI Manufaktur. Konsensus: 54,6. Sebelumnya: 55,1

14:45 | PMI Jasa. Konsensus: 51,1. Sebelumnya: 50,7

21:30 | Laporan Persediaan Minyak API. Sebelumnya: -8,3 juta barel

Laporan Perusahaan

FedEx akan merilis laporan keuangan kuartal keempat fiskal setelah penutupan pasar AS. Laporan ini memiliki arti penting karena FedEx sering dianggap sebagai barometer aktivitas perdagangan global.

Investor akan mencari informasi terkait:

Dampak pemisahan bisnis FedEx Freight menjadi perusahaan publik terpisah.

Efisiensi biaya operasional.

Panduan bisnis untuk paruh kedua tahun ini.

Prospek permintaan pengiriman global.

Komentar manajemen dapat memberikan gambaran penting mengenai kondisi ekonomi dunia yang sesungguhnya.