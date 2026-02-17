Baca selengkapnya
14.50 · 17 Februari 2026

Kalender Ekonomi: ZEW, CPI Kanada & Pidato The Fed (17.02.2026)

Kalender Selasa tidak terlalu padat, namun tetap memuat sejumlah rilis makroekonomi penting. Setelah data pasar tenaga kerja Inggris dan inflasi Jerman, investor akan mencermati tiga laporan utama.

Di Jerman, indeks sentimen investor dari ZEW akan dirilis. Meskipun sektor industri menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan, indeks ini masih berada dalam tren naik dan mengindikasikan kemungkinan pemulihan aktivitas investasi di negara tersebut.

Di Amerika Utara, fokus utama tertuju pada rilis CPI Kanada. Sementara itu, di AS pasar juga akan menerima data PMI manufaktur regional untuk Negara Bagian New York, serta pidato anggota Federal Reserve (Barr dari Federal Open Market Committee dan Daly dari San Francisco Fed).

Perusahaan yang melaporkan kinerja hari ini antara lain: Carrefour, Palo Alto Networks, dan Medtronic.

 

Semua waktu dalam CET. Difilter berdasarkan: AS, Inggris, Jerman, Prancis, Zona Euro, Australia, Selandia Baru, Kanada; berdampak menengah dan tinggi. Sumber: xStation5

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
