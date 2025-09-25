Baca selengkapnya

Kalender: Pidato The Fed & GDP AS Q2 Hari Ini 🎙️📄

12.51 25 September 2025

Kalender ekonomi hari ini cukup menarik. Sepanjang paruh kedua hari, kita akan mendengar pidato 7 pejabat The Fed—Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly, dan Schmid. Pasar akan mengurai komentar mereka untuk petunjuk menuju rapat Oktober & Desember. Sambil menunggu, akan dirilis pula GDP AS Q2, pesanan barang tahan lama (Durable Goods), dan klaim pengangguran.

Kalender rinci hari ini:

08:30 AM BST, Switzerland - SNB Interest Rate Decision (Q3) for December:

  • forecast 0.00%; previous 0.00%;

09:00 AM BST, Switzerland - SNB Press Conference

01:30 PM BST, United States - GDP data:

  • GDP (Q2): forecast 3.3% QoQ; previous -0.5% QoQ;
  • GDP Sales (Q2): forecast 6.8%; previous -3.1%;
  • Real Consumer Spending (Q2): forecast 1.6%; previous 0.5%;
  • PCE Prices (Q2): forecast 2.0%; previous 3.7%;
  • Core PCE Prices (Q2): forecast 2.50%; previous 3.50%;

01:30 PM BST, United States - Employment Data:

  • Initial Jobless Claims: forecast 233K; previous 231K;
  • Continuing Jobless Claims: forecast 1,930K; previous 1,920K;
  • Jobless Claims 4-Week Avg.: previous 240.00K;

01:30 PM BST, United States - Balance of Tade Data for August:

  • Goods Trade Balance: forecast -95.70B; previous -103.60B;

01:30 PM BST, United States - Durable Goods for August:

  • Core Durable Goods Orders: forecast -0.1% MoM; previous 1.1% MoM;
  • Goods Orders Non Defense Ex Air: forecast -0.1% MoM; previous 1.1% MoM;
  • Durables Excluding Defense: previous -2.5% MoM;
  • Durable Goods Orders: forecast -0.3% MoM; previous -2.8% MoM;

02:00 PM BST, United States - Fed Schmid Speaks

02:00 PM BST, United States - FOMC Member Williams Speaks

03:00 PM BST, United States - Existing Home Sales for August:

  • forecast 3.96M; previous 4.01M;

03:00 PM BST, United States - FOMC Member Bowman Speaks

06:00 PM BST, United States - Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks

 

 

26.09.2025
18.59

