Saham berada dalam kondisi merah pada Selasa pagi, ketika aksi jual semakin dalam. Indeks Eropa mengalami kerugian besar sejauh ini, dengan indeks Eurostoxx turun lebih dari 1% dan FTSE 100 turun lebih dari 0.8%, sementara sektor siklikal seperti consumer discretionary, industrials, dan financials juga terpukul.

Aset safe haven melemah saat sentimen memburuk

Ada banyak faktor yang mendorong pasar saat ini, termasuk kekhawatiran tentang valuasi saham teknologi AI, kekhawatiran melemahnya prospek ekonomi AS, dan kekhawatiran bahwa The Fed tidak akan memangkas suku bunga cukup cepat. Bahkan safe haven tradisional ikut melemah pagi ini; emas turun $23 per ounce dan hampir kehilangan level $4,000. Saham mewah, yang dulu dianggap ‘tahan resesi’, memimpin penurunan indeks Eropa. Hermes dan LVMH menjadi beberapa saham dengan kinerja terburuk di Eurostoxx sejauh ini dan turun bersama saham teknologi seperti raksasa Belanda ASML. Di pasar FX, yen dan Swiss Franc bergerak sesuai reputasinya sebagai safe haven dan memimpin pergerakan mata uang G10 pagi ini.

Bitcoin menemukan support di level $90.000

Aksi jual di pasar saham tidak hanya terbatas pada saham AI — perusahaan yang terkait dengan Bitcoin juga berada di bawah tekanan, setelah mata uang kripto tersebut jatuh ke level terendah sejak April. Pada satu titik pagi ini Bitcoin sempat turun di bawah $90,000, meskipun kemudian berhasil memulihkan sebagian kerugian sepanjang pagi — sebuah tanda awal bahwa pasar mungkin mulai stabil hari ini.

Saham AS yang turun lebih dari 5% pada Senin mencakup campuran luas maskapai, perusahaan finansial, dan saham teknologi — menunjukkan aksi jual telah meluas melampaui sektor teknologi. Ini menjadi salah satu alasan yang mendorong S&P 500 jatuh di bawah moving average 50 hari, yang menunjukkan momentum jangka pendek cenderung melemah.

Aksi jual luas menunjukkan teknologi masih akan mendominasi

Aksi jual luas membantu indeks S&P 500 berbasis market cap mengungguli indeks S&P 500 equal-weighted, yang menyeimbangkan bobot mega cap tech. Koreksi ini bukan hanya persoalan saham teknologi bernilai tinggi dan AI. Hyperscaler justru berkinerja relatif lebih baik dibanding sektor lain. Sebagai contoh, Expedia menjadi salah satu saham dengan kinerja terburuk di S&P 500 pada Senin, sementara Alphabet menjadi top performer setelah Warren Buffett meningkatkan kepemilikannya di perusahaan tersebut.

Artinya, aksi jual ini bukan hanya koreksi terhadap valuasi teknologi tinggi — Expedia bahkan memiliki forward P/E 12 bulan di bawah 14. Ini adalah aksi jual pasar yang luas, mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi ekonomi AS dan global.

Grafik 1: Penjualan besar-besaran tidak hanya terjadi pada saham teknologi yang bernilai tinggi: Indeks S&P 500 terus outperform indeks yang diimbangi secara sama, yang menyesuaikan dengan saham teknologi berkapitalisasi besar.

Sumber: XTB and Bloomberg

Masalah di AS memicu aksi jual global

Pergerakan harga pada Senin juga menarik untuk diperhatikan. Pasar saham global relatif stabil hingga pasar AS dibuka — menunjukkan bahwa sentimen domestik AS memburuk dan mengguncang pasar global. Ini juga menandakan bahwa masalah spesifik AS semakin menumpuk. Bulan ini terjadi pengetatan signifikan dan masalah likuiditas di pasar USD repo — pasar penting yang menyediakan pendanaan dolar bagi bank, hedge funds, dan money market funds. Kenaikan suku bunga repo menjadi kekhawatiran karena dapat membuat strategi investasi tertentu menjadi kurang menguntungkan dan dapat memicu forced selling, terutama pada pasar Treasury.

Dalam beberapa minggu terakhir, imbal hasil Treasury meningkat, namun pada Senin jatuh tajam — menunjukkan Treasuries tetap menjadi aset aman dan tidak ada tanda forced selling. Meski begitu, repo rates harus terus dipantau. Jika banjir data ekonomi AS yang akan dirilis minggu ini menunjukkan ketidakpastian kebijakan lebih lanjut dari Fed, reaksi besar dapat terjadi di pasar pendanaan dan Treasury.

Akar stres di pasar pendanaan berasal dari quantitative tightening, penerbitan Treasury dalam jumlah besar, dan ketidakpastian jalur suku bunga. The Fed memang mengakhiri QT pada pertemuan terakhir, tetapi aksi jual pasar terbaru menunjukkan kekhawatiran investor belum sepenuhnya hilang.

Kekhawatiran tentang AS berada di pusat aksi jual ini. Jadi, jika sentimen ingin stabil, pemicunya perlu datang dari AS terlebih dahulu. Ada tanda-tanda awal stabilisasi di pasar futures AS. Futures memproyeksikan kerugian kecil pada indeks AS, dan Bitcoin juga kembali stabil di atas $90,000. Jika sentimen membaik sore ini, Eropa berpotensi rebound menjelang penutupan.

Bisakah Walmart menyelamatkan pasar?

Sentimen tetap rapuh; namun beberapa katalis penting minggu ini berpotensi meredakan kekhawatiran — termasuk data pasar tenaga kerja AS pada Kamis, yang dapat membuka pintu pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari Fed. Walmart juga akan merilis laporan pendapatan pada 20 November, dan diperkirakan mencatat hasil di batas atas ekspektasi, termasuk pendapatan besar sebesar $177.57 miliar untuk kuartal terakhir. Jika Walmart mampu mencatatkan hasil yang kuat, hal ini dapat menenangkan kekhawatiran mengenai kesehatan konsumen AS menjelang Thanksgiving dan Black Friday minggu depan.