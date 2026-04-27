APA YANG DAPAT KITA HARAPKAN DARI SESI HARI INI DAN SISA PEKAN INI?

• Trump mengadakan pertemuan Situation Room dengan penasihat keamanan nasional untuk mengevaluasi kebuntuan negosiasi dengan Iran dan menentukan langkah selanjutnya. Setiap perkembangan dari pertemuan ini berpotensi memicu volatilitas besar di pasar, terutama pada minyak dan kontrak futures.

• Proposal perdamaian Iran menjadi katalis utama hari ini. Trump menegaskan tidak akan mencabut sanksi sebelum ada konsesi nuklir. Gedung Putih menyatakan bahwa mereka “tidak akan bernegosiasi melalui media” dan hanya akan menerima kesepakatan yang secara permanen mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Kebuntuan masih berlanjut.

• Pekan ini menjadi periode penting bagi data makro dan laporan perusahaan: keputusan The Fed (Rabu), ECB dan BoE (Kamis), serta BoJ dan BoC. Data yang akan dirilis meliputi PCE AS, GDP, dan PMI manufaktur ISM. Lima perusahaan dari “Magnificent 7” juga akan merilis laporan keuangan—setiap kekecewaan pada valuasi saat ini berpotensi memicu koreksi tajam dari level tertinggi historis.

Laporan makroekonomi terpenting yang dijadwalkan minggu ini tercantum di bawah ini ⬇️

Kalender laporan keuangan perusahaan

