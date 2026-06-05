Koreksi Wall Street Menyebar ke Pasar Global

Koreksi di pasar saham Amerika Serikat yang dipicu oleh penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah setelah rilis data tenaga kerja yang kuat kini mulai menyebar ke berbagai pasar keuangan global. Pergerakan tersebut memberikan tekanan terhadap Bitcoin sekaligus memicu aksi ambil untung pada saham-saham teknologi, dengan perusahaan semikonduktor dan produsen chip memori menjadi sektor yang mengalami penurunan paling tajam. Futures Nasdaq 100 telah turun sekitar 1.000 poin dari rekor tertingginya, sementara tekanan jual semakin meningkat setelah pembukaan perdagangan pasar tunai (cash market).

Data NFP Kuat Perkuat Ekspektasi Kebijakan Hawkish The Fed

Laporan Non-Farm Payrolls (NFP) yang kuat meningkatkan keyakinan pasar bahwa Federal Reserve masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga pada tahun ini. Pasar tenaga kerja yang tetap solid serta inflasi yang masih berada pada level tinggi menjadi alasan utama di balik perubahan ekspektasi tersebut. Saat ini, pasar telah sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga hingga akhir tahun, meskipun Donald Trump terus menyerukan agar suku bunga diturunkan. Perubahan ekspektasi ini mendorong penguatan dolar AS sekaligus meningkatkan imbal hasil Treasury, yang secara historis menjadi tantangan bagi aset berisiko.

S&P 500 Terancam Kehilangan Rekor Reli Bersejarah

Indeks S&P 500 kini menghadapi risiko mengakhiri salah satu reli mingguan terpanjang dalam beberapa dekade terakhir. Indeks acuan tersebut sedang berupaya mencatatkan minggu positif kesepuluh berturut-turut, yang akan menjadi rekor kenaikan mingguan terpanjang sejak tahun 1985. Namun tekanan yang meningkat pada saham teknologi dan AI membuat peluang tersebut semakin sulit tercapai.

Broadcom Picu Tekanan di Sektor AI dan Semikonduktor

Laporan keuangan Broadcom yang dirilis pada Kamis memberikan pukulan besar terhadap sentimen sektor AI. Saham perusahaan kembali melemah pada perdagangan Jumat, sementara tekanan jual menyebar ke seluruh industri semikonduktor. Investor mulai mempertanyakan apakah valuasi sektor AI yang melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir masih dapat dibenarkan oleh prospek pertumbuhan saat ini. Aksi jual yang terjadi menunjukkan bahwa pasar mulai lebih selektif terhadap saham-saham yang sebelumnya menjadi pemimpin reli AI.

Ketegangan AS-Iran Tambah Beban Sentimen Pasar

Sentimen Wall Street juga tertekan oleh rapuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan terbaru menunjukkan bahwa proses negosiasi antara kedua negara mengalami kebuntuan. Kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian geopolitik dan menambah tekanan terhadap sentimen investor global.

Risiko Pasokan Energi Global Meningkat

Menurut Mercuria, kekurangan bahan bakar kapal berpotensi membuat hingga 10% armada pelayaran global tidak dapat beroperasi. Penutupan Selat Hormuz secara efektif telah menghilangkan sekitar 14 juta barel minyak mentah per hari dari pasar energi global. Harga bahan bakar kapal rendah sulfur di Singapura sempat melonjak hingga 134% selama konflik berlangsung, meskipun kenaikan tersebut kini telah berkurang menjadi sekitar 55%. Sementara itu, harga minyak Brent dan WTI telah naik sekitar 40% sejak konflik dimulai. Tekanan yang lebih besar bahkan terjadi pada pasar produk energi olahan, yang menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlanjutan kenaikan harga energi ke depan.

Fokus Investor Menjelang Pekan Berikutnya

Menjelang penutupan pekan, fokus utama investor tertuju pada tiga tema besar:

Apakah koreksi saham AI dan semikonduktor hanya bersifat sementara atau menjadi awal rotasi yang lebih luas.

Sejauh mana Federal Reserve akan mempertahankan sikap hawkish setelah data tenaga kerja yang kuat.

Bagaimana perkembangan konflik Timur Tengah akan memengaruhi harga energi dan inflasi global.

Ketiga faktor tersebut berpotensi menjadi penentu arah pasar saham Amerika Serikat, obligasi, dolar AS, dan aset berisiko selama beberapa minggu mendatang.