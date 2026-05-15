Kevin Warsh hadapi ujian terbesar The Fed. Trump ingin pemangkasan suku bunga, Inflasi berkata “Tidak”

Penunjukan Kevin Warsh sebagai Ketua baru Federal Reserve membuka babak baru dalam kebijakan moneter Amerika Serikat, namun juga menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit. Selama berbulan-bulan, Donald Trump secara terbuka menyerukan pemangkasan suku bunga segera, dengan alasan bahwa biaya pinjaman masih terlalu tinggi dan menghambat perekonomian. Namun masalahnya, kondisi makroekonomi saat ini memberikan ruang gerak yang sangat terbatas bagi The Fed.

Data inflasi CPI dan PPI terbaru untuk April bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan proyeksi ekonom yang sebelumnya telah direvisi, memperkuat pandangan bahwa tekanan inflasi dalam ekonomi AS masih tetap kuat. Dalam kondisi seperti ini, pemangkasan suku bunga secara cepat akan sulit dibenarkan dari sudut pandang ekonomi dan dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai keputusan politik, bukan keputusan berbasis data.

Di sinilah risiko terbesar bagi Warsh mulai muncul. Jika Ketua The Fed yang baru mencoba membalas dukungan politik Trump dengan mendorong pemangkasan suku bunga di tengah inflasi yang tetap tinggi, ia akan langsung menghadapi tuduhan bahwa independensi bank sentral telah dikompromikan. Bagi pasar keuangan, kondisi ini akan menjadi sinyal bahwa The Fed mulai mengikuti ekspektasi White House dibandingkan data makroekonomi. Skenario seperti itu dapat merusak kredibilitas seluruh institusi.

Selain itu, bahkan Ketua The Fed tidak memiliki kebebasan penuh dalam bertindak. Keputusan terkait suku bunga dibuat secara kolektif oleh Federal Open Market Committee, termasuk para gubernur lain dan presiden bank regional Federal Reserve. Artinya, Warsh tidak akan mampu memaksakan pemangkasan suku bunga sendirian apabila mayoritas komite menilai inflasi masih terlalu tinggi.

Skenario yang jauh lebih mungkin adalah Warsh akan mencoba membentuk ulang The Fed dengan cara berbeda, yakni melanjutkan pengurangan neraca bank sentral. Isu ini telah berulang kali ia sampaikan bahkan sebelum nominasi dirinya diumumkan. Warsh sejak lama mengkritik ekspansi besar-besaran aset The Fed setelah berbagai krisis terakhir dan menilai bank sentral telah terlalu dalam terlibat dalam pasar keuangan.

Di saat yang sama, ketegangan geopolitik juga membuat situasi menjadi semakin rumit bagi Ketua baru tersebut. Konflik yang terus berlangsung di kawasan Teluk Persia masih menjaga harga minyak dan energi tetap tinggi, yang pada akhirnya kembali mendorong tekanan inflasi. Selama harga energi bertahan tinggi, The Fed akan memiliki ruang yang sangat terbatas untuk melonggarkan kebijakan moneter tanpa memicu percepatan inflasi baru. Pasar obligasi bahkan sudah mulai memberi sinyal kekhawatiran bahwa inflasi dan yield tinggi dapat bertahan jauh lebih lama.

Karena itu, Warsh memasuki The Fed pada momen yang sangat sulit, terjebak di antara tekanan politik dari Trump dan realitas keras inflasi yang persisten. Dalam waktu dekat akan terlihat apakah ia berniat bertindak terutama sebagai loyalis presiden atau sebagai penjaga independen stabilitas moneter Amerika Serikat.