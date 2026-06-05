Pasar keuangan global hari ini tertuju pada rilis data utama pasar tenaga kerja Amerika Serikat untuk bulan Mei, khususnya laporan Non-Farm Payrolls (NFP). Data tersebut akan memberikan gambaran penting mengenai kekuatan ekonomi AS dan tekanan upah, yang merupakan dua faktor utama dalam menentukan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve ke depan. Laporan yang lebih lemah dari ekspektasi dapat memperkuat harapan pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter oleh The Fed, yang berpotensi memberikan tekanan terhadap dolar AS.

Sebaliknya, data tenaga kerja yang lebih kuat dapat mendukung penguatan dolar AS karena mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Instrumen yang diperkirakan mengalami volatilitas tertinggi selama sesi perdagangan hari ini meliputi pasangan mata uang berbasis dolar AS, khususnya EUR/USD, indeks saham utama Amerika Serikat seperti S&P 500 dan NASDAQ, serta emas.

Rilis Utama dari Sesi Asia

Jepang: Belanja Rumah Tangga Lebih Baik dari Perkiraan Belanja rumah tangga Jepang turun 0,5% secara tahunan (YoY) pada April. Angka tersebut lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan sebesar 1,4% dan menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 2,9%.

India: Suku Bunga Tetap Dipertahankan Bank sentral India mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,25%, sesuai dengan ekspektasi pasar.



Agenda Ekonomi Penting

08:45 – Prancis

Produksi Industri (April). Konsensus: -0,2% MoM. Sebelumnya: 1,0%

08:45 – Prancis

Neraca Perdagangan (April)

09:00 – Republik Ceko

Penjualan Ritel (April). Konsensus: 3,6% YoY. Sebelumnya: 4,9%

09:00 – Turki

Inflasi CPI (Mei). Konsensus: 32,5% YoY

09:00 – Turki

Inflasi PPI (Mei)

11:00 – Zona Euro

GDP Final Kuartal I. Konsensus: 0,1% QoQ. Konsensus: 0,8% YoY

11:00 – Italia

Penjualan Ritel (April). Konsensus: 0,2% MoM. Sebelumnya: 0,8%

14:00 – Polandia

Risalah Rapat Dewan Kebijakan Moneter Mei

14:00 – India

GDP Kuartal IV. Konsensus: 7,3% YoY. Sebelumnya: 7,8%

14:30 – Amerika Serikat

Laporan Ketenagakerjaan Mei

Tingkat Pengangguran. Konsensus: 4,3%. Sebelumnya: 4,3%

Non-Farm Payrolls (NFP). Konsensus: +85 ribu. Sebelumnya: +115 ribu

Average Hourly Earnings. Konsensus: +0,3% MoM. Konsensus: +3,4% YoY

14:30 – Kanada

Perubahan Ketenagakerjaan (Mei). Konsensus: +10,1 ribu. Sebelumnya: -17,7 ribu

14:30 – Kanada

Tingkat Pengangguran. Konsensus: 6,9%. Sebelumnya: 6,9%

16:00 – Kanada

Ivey PMI. Konsensus: 54,7

19:00 – Amerika Serikat

Baker Hughes Oil Rig Count. Konsensus: 432

20:00 – Inggris

Pidato Gubernur Bank of England Andrew Bailey

21:00 – Amerika Serikat

Consumer Credit (April). Konsensus: US$17,1 miliar



Kalender Laporan Keuangan

Kalender laporan keuangan relatif sepi pada Jumat, 5 Juni 2026, karena sebagian besar perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa telah menyelesaikan musim pelaporan kuartalan mereka.

Instrumen yang Perlu Dicermati



S&P 500 dan NASDAQ. Pasar saham Amerika Serikat tetap sangat sensitif terhadap data ketenagakerjaan dan pertumbuhan upah karena keduanya memiliki implikasi langsung terhadap inflasi dan kebijakan Federal Reserve.

Emas (XAU/USD). Logam mulia ini masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah AS serta perubahan posisi investor setelah rilis data ekonomi utama Amerika Serikat.