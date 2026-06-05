Pasar keuangan global hari ini tertuju pada rilis data utama pasar tenaga kerja Amerika Serikat untuk bulan Mei, khususnya laporan Non-Farm Payrolls (NFP). Data tersebut akan memberikan gambaran penting mengenai kekuatan ekonomi AS dan tekanan upah, yang merupakan dua faktor utama dalam menentukan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve ke depan. Laporan yang lebih lemah dari ekspektasi dapat memperkuat harapan pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter oleh The Fed, yang berpotensi memberikan tekanan terhadap dolar AS.
Sebaliknya, data tenaga kerja yang lebih kuat dapat mendukung penguatan dolar AS karena mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Instrumen yang diperkirakan mengalami volatilitas tertinggi selama sesi perdagangan hari ini meliputi pasangan mata uang berbasis dolar AS, khususnya EUR/USD, indeks saham utama Amerika Serikat seperti S&P 500 dan NASDAQ, serta emas.
Rilis Utama dari Sesi Asia
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Jepang: Belanja Rumah Tangga Lebih Baik dari Perkiraan
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Belanja rumah tangga Jepang turun 0,5% secara tahunan (YoY) pada April.
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Angka tersebut lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan sebesar 1,4% dan menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 2,9%.
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India: Suku Bunga Tetap Dipertahankan
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Bank sentral India mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,25%, sesuai dengan ekspektasi pasar.
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Agenda Ekonomi Penting
08:45 – Prancis
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Produksi Industri (April). Konsensus: -0,2% MoM. Sebelumnya: 1,0%
08:45 – Prancis
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Neraca Perdagangan (April)
09:00 – Republik Ceko
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Penjualan Ritel (April). Konsensus: 3,6% YoY. Sebelumnya: 4,9%
09:00 – Turki
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Inflasi CPI (Mei). Konsensus: 32,5% YoY
09:00 – Turki
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Inflasi PPI (Mei)
11:00 – Zona Euro
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GDP Final Kuartal I. Konsensus: 0,1% QoQ. Konsensus: 0,8% YoY
11:00 – Italia
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Penjualan Ritel (April). Konsensus: 0,2% MoM. Sebelumnya: 0,8%
14:00 – Polandia
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Risalah Rapat Dewan Kebijakan Moneter Mei
14:00 – India
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GDP Kuartal IV. Konsensus: 7,3% YoY. Sebelumnya: 7,8%
14:30 – Amerika Serikat
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Laporan Ketenagakerjaan Mei
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Tingkat Pengangguran. Konsensus: 4,3%. Sebelumnya: 4,3%
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Non-Farm Payrolls (NFP). Konsensus: +85 ribu. Sebelumnya: +115 ribu
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Average Hourly Earnings. Konsensus: +0,3% MoM. Konsensus: +3,4% YoY
14:30 – Kanada
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Perubahan Ketenagakerjaan (Mei). Konsensus: +10,1 ribu. Sebelumnya: -17,7 ribu
14:30 – Kanada
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Tingkat Pengangguran. Konsensus: 6,9%. Sebelumnya: 6,9%
16:00 – Kanada
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Ivey PMI. Konsensus: 54,7
19:00 – Amerika Serikat
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Baker Hughes Oil Rig Count. Konsensus: 432
20:00 – Inggris
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Pidato Gubernur Bank of England Andrew Bailey
21:00 – Amerika Serikat
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Consumer Credit (April). Konsensus: US$17,1 miliar
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Kalender Laporan Keuangan
Kalender laporan keuangan relatif sepi pada Jumat, 5 Juni 2026, karena sebagian besar perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa telah menyelesaikan musim pelaporan kuartalan mereka.
Instrumen yang Perlu Dicermati
S&P 500 dan NASDAQ. Pasar saham Amerika Serikat tetap sangat sensitif terhadap data ketenagakerjaan dan pertumbuhan upah karena keduanya memiliki implikasi langsung terhadap inflasi dan kebijakan Federal Reserve.
Emas (XAU/USD). Logam mulia ini masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah AS serta perubahan posisi investor setelah rilis data ekonomi utama Amerika Serikat.
Kalender Ekonomi: US500 Terhenti, Fokus ke Data AS dan Earnings
Market Wrap: Harga Minyak Melemah Saat Negosiasi Iran Jadi Sorotan
Daily Summary: Minyak Menguat, Saham Teknologi Tertekan
BREAKING: ISM AS Lampaui Ekspektasi, Pemangkasan Suku Bunga Makin Sulit
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