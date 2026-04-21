Hearing Kevin Warsh di hadapan Senat hari ini membawa bobot politik yang sangat jelas, bukan sekadar bobot ekonomi. Nominasi Ketua The Fed ini, di satu sisi, mencoba menampilkan dirinya sebagai pendukung Federal Reserve yang kuat, kredibel, dan independen, dan di sisi lain sebagai sosok yang menginginkan perubahan mendalam dalam cara lembaga tersebut beroperasi. Tema sentral dalam testimoninya adalah kritik terhadap kerangka komunikasi dan kebijakan The Fed saat ini, khususnya terkait forward guidance, ukuran neraca, dan interpretasi terhadap inflasi. Pada saat yang sama, isu independensi politik sangat menonjol, karena Warsh harus merespons kekhawatiran bahwa ia bisa terlalu dekat dengan Donald Trump dan berpotensi bertindak di bawah pengaruhnya.

Di bawah ini adalah kutipan-kutipan utama dari testimoninya hari ini, beserta konteksnya.

“Saya tidak akan menjadi alat presiden”

Warsh menekankan dengan kuat bahwa ia tidak akan bertindak sebagai “alat” pemerintahan presiden. Ini merupakan respons langsung terhadap kekhawatiran sejumlah senator bahwa, sebagai nominasi Donald Trump, ia bisa saja tunduk pada tekanan politik dalam keputusan terkait suku bunga. Dalam narasinya, independensi The Fed tetap menjadi prinsip inti.

“Saya tidak akan menyetujui suku bunga yang ditentukan מראש atau komitmen tertentu”

Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menyetujui keputusan suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memperkuat pesannya bahwa kebijakan moneter harus tetap fleksibel dan berbasis data, bukan dibentuk oleh ekspektasi politik.

“The Fed harus tetap sepenuhnya independen”

Warsh berulang kali menegaskan bahwa Federal Reserve harus tetap sepenuhnya independen dari Gedung Putih. Pada saat yang sama, ia mencoba menyeimbangkan pesan ini dengan usulan sebelumnya yang membuka ruang koordinasi lebih besar dalam beberapa area kebijakan ekonomi.

“The Fed seharusnya berkolaborasi dengan pemerintah di luar kebijakan moneter”

Ia mengusulkan koordinasi yang lebih besar antar lembaga pemerintah, meskipun pesan utamanya tetap menekankan pemisahan yang jelas antara tanggung jawab fiskal dan moneter.

“Saya tidak percaya pada forward guidance”

Ini merupakan salah satu posisi paling konsisten dari Warsh. Ia berpendapat bahwa memberi sinyal secara publik mengenai arah suku bunga di masa depan mengurangi fleksibilitas The Fed dan dapat mendistorsi ekspektasi pasar.

“Data yang digunakan saat ini tidak sempurna”

Ia mengkritik kualitas data inflasi dan data makroekonomi yang digunakan saat ini, dengan menyatakan bahwa sistem pengukuran sekarang tidak sepenuhnya menangkap tekanan harga yang mendasari.

“Kita membutuhkan kerangka inflasi yang baru”

Warsh menyerukan perombakan cara inflasi dianalisis, yang mengindikasikan pergeseran dari model yang ada saat ini menuju pendekatan yang lebih modern dan dinamis.

“The Fed terlalu fokus pada guncangan satu kali”

Menurut pandangannya, The Fed terlalu sering bereaksi terhadap fluktuasi harga jangka pendek dibanding berfokus pada tren inflasi yang lebih persisten.

“Neraca yang lebih kecil akan meningkatkan transmisi kebijakan”

Warsh berargumen bahwa ukuran neraca The Fed saat ini mendistorsi transmisi kebijakan moneter dan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan.

“Aset digital adalah bagian dari sistem keuangan”

Ia menekankan bahwa aset digital kini telah menjadi bagian permanen dari sistem keuangan dan tidak bisa diabaikan dalam analisis makroekonomi.

“Ekonomi sedang berubah drastis dari sisi penawaran”

Ia menyoroti bahwa perekonomian saat ini sedang mengalami transformasi struktural, terutama didorong oleh teknologi dan artificial intelligence, yang membuat model ekonomi tradisional semakin sulit diterapkan.

Dalam gambaran yang lebih luas, Warsh mencoba menggabungkan dua narasi yang sebagian saling bertentangan. Di satu sisi, ia dengan kuat membela independensi The Fed dan menolak anggapan bahwa dirinya bisa dikendalikan secara politik oleh Donald Trump. Ia secara eksplisit menepis kekhawatiran bahwa dirinya akan “dikendalikan” oleh presiden, sambil menegaskan bahwa keputusan suku bunga akan dibuat semata-mata berdasarkan data dan dalam kerangka independensi institusional bank sentral. Di sisi lain, agenda reformasinya jelas masuk ke dalam perdebatan yang lebih luas tentang perubahan arah The Fed: mengurangi peran forward guidance, meningkatkan fleksibilitas, memikirkan ulang kerangka inflasi, dan mengecilkan peran neraca.

Sebagai hasilnya, testimoninya dapat dilihat sebagai upaya memosisikan dirinya lebih sebagai reformis institusional daripada kelanjutan dari pendekatan The Fed saat ini. Pada saat yang sama, pertanyaan politik utamanya tetap apakah klaim independensi tersebut akan cukup meyakinkan senator yang khawatir terhadap politisasi bank sentral di tengah tekanan presiden yang kuat untuk menurunkan suku bunga.