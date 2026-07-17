Komunikasi diplomatik, laporan media, dan berbagai analisis independen menunjukkan bahwa eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sangat mungkin terjadi.

Geografi merupakan salah satu kekuatan terbesar Iran, bahkan mungkin yang paling penting. Namun, kondisi geografis tersebut juga menciptakan sejumlah kerentanan.

Kerentanan dengan dampak paling besar terhadap konflik, sekaligus memberikan rasio potensi keuntungan terhadap risiko terbaik bagi Amerika Serikat, adalah Kharg Island.

Pulau yang terletak sekitar 30 kilometer dari pesisir Iran tersebut merupakan titik lemah utama negara itu.

Garis pantai Iran jarang dihuni dan tidak memiliki infrastruktur yang tertata dengan baik. Namun, kondisi ini bukan merupakan pilihan, melainkan konsekuensi dari keterbatasan geografis.

Perairan pesisir Iran terlalu dangkal bagi kapal tanker raksasa yang menjadi tulang punggung ekonomi global untuk bersandar di pelabuhan-pelabuhan Iran.

Dalam kondisi tersebut, Iran terpaksa mengangkut minyaknya menuju sebuah pelabuhan di pulau yang dapat disinggahi kapal tanker.

Pulau tersebut sangat kecil, hanya memiliki luas sekitar 8 kilometer persegi atau kurang lebih 2,5 kali luas Central Park di New York.

Meskipun berukuran kecil, pulau tersebut menangani sekitar 90% ekspor minyak Iran.

Secara realistis, apabila Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada pemimpin Iran betapa tidak menguntungkannya posisi militer mereka, Washington dapat berupaya merebut pulau tersebut.

Meskipun kerugian di pihak AS tetap mungkin terjadi, Iran hampir tidak memiliki kemampuan untuk menggagalkan operasi pendaratan amfibi Amerika Serikat yang dilakukan secara serius.

Hal ini penting karena ekspor minyak merupakan salah satu sumber pendapatan terakhir yang menopang perekonomian Iran.

Meskipun ekonomi pada masa perang dapat bertahan jauh lebih lama dari perkiraan banyak pihak, sejumlah faktor penting perlu diperhatikan:

Iran merupakan negara dengan wilayah gurun yang luas. Keseimbangan ketersediaan pangan dan air telah berada di ambang krisis kemanusiaan selama bertahun-tahun dan terus memburuk.

Industri Iran tersebar, tidak efisien, dan kurang mendapatkan investasi. Industri tersebut membutuhkan berbagai input dari luar negeri.

Iran tidak hanya menjalankan sistem ekonomi perang selama satu atau dua tahun, tetapi secara praktis telah melakukannya sejak dekade 1970-an.

Ancaman nyata masih membayangi Iran, yaitu rusaknya infrastruktur air dan listrik. Dalam hal ini, Iran juga hampir tidak berdaya menghadapi kekuatan udara AS. Kehancuran infrastruktur yang sudah berada di bawah tekanan di negara gurun dengan sekitar 90 juta penduduk akan menimbulkan konsekuensi yang sangat parah.

Setelah tindakan semacam itu dilakukan, Amerika Serikat mungkin tidak lagi memiliki pihak yang dapat diajak bernegosiasi. Namun, langkah tersebut tetap menjadi pilihan terakhir.

Indikator Awal

Meskipun proses pengambilan keputusan di Washington dan Teheran sering kali terlihat tidak teratur, terdapat sejumlah sinyal kualitatif yang menunjukkan bahwa risiko eskalasi semakin meningkat.

Perlu diingat bahwa Amerika Serikat belum menarik sebagian besar aset militernya dari kawasan Teluk Persia meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata. Terdapat kemungkinan cukup besar bahwa ketika kesepakatan tersebut ditandatangani, kedua pihak sebenarnya sedang menghitung waktu yang paling menguntungkan untuk kembali melanggarnya. Pada 10 Juli, Trump secara resmi menyebut operasi militer di Iran sebagai perang dan meminta dukungan dari Kongres. Pernyataan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa konflik ini dapat berlangsung dalam jangka panjang. Serangan Amerika Serikat juga tidak lagi hanya berfokus pada fasilitas milik Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Banyak serangan juga diarahkan terhadap angkatan bersenjata reguler Iran, yaitu Artesh. Hal ini menunjukkan bahwa operasi tersebut bukan lagi sekadar upaya mengganti pemerintahan dengan memanfaatkan kelompok internal Iran. Konflik kini lebih menyerupai kampanye jangka panjang untuk melemahkan kemampuan Republik Islam Iran dalam memproyeksikan kekuatan militernya.

Dampak

Secara sekilas, perhitungannya terlihat sederhana:

Sekitar 25% pasokan produk minyak olahan berasal dari kawasan Teluk Persia.

Selat Hormuz, yang saat ini diblokade, menangani sekitar 75% dari total volume tersebut.

Blokade tersebut tidak sepenuhnya tertutup. Bergantung pada kondisi, sekitar 5–15% dari volume sebelum perang masih dapat melewati selat.

Kondisi tersebut menunjukkan potensi penurunan pasokan minyak global sekitar 16–18%.

Perhitungan tersebut cukup sejalan dengan harga minyak sekitar US$72 per barel pada akhir Juni dan awal Juli, yang mencerminkan kenaikan sekitar 18% dibandingkan level sekitar US$60 per barel pada Desember 2025.

Pelepasan cadangan secara bertahap oleh sejumlah negara, terutama Amerika Serikat dan China, kemungkinan cukup untuk mencegah lonjakan inflasi secara ekstrem.

Namun, masalah utama ekonomi global saat ini sebenarnya berbeda.

Kekurangan terbesar yang dihadapi ekonomi global bukan terletak pada minyak mentah, melainkan pada bahan bakar hasil olahan.

Persediaan bensin dan diesel saat ini tidak cukup besar untuk menahan kenaikan harga dalam jangka panjang apabila terjadi gangguan pasokan.

Lebih buruk lagi, kapasitas pengolahan minyak di Amerika Serikat dan Eropa saat ini masih terlalu terbatas.

Bukti paling jelas terlihat dari crack spread, yaitu selisih antara harga minyak mentah dan produk hasil penyulingannya, yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.

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