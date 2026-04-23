Kuartal yang Hampir Sempurna

Kinerja GE Aerospace (GE) pada kuartal pertama menunjukkan momentum pertumbuhan yang solid, dengan hampir seluruh segmen utama mencatatkan hasil yang kuat. Permintaan yang meningkat, khususnya di bisnis mesin dan layanan, menjadi pendorong utama kinerja perusahaan.

Pendapatan naik 29%, EPS meningkat 25%, dan pesanan hampir dua kali lipat menjadi $23 miliar. Segmen Commercial Engines & Services mencapai $8,92 miliar (+34%), sementara Defense & Propulsion mencatatkan $3,21 miliar (+19%). Satu catatan yang perlu diperhatikan adalah penurunan margin operasional sebesar 200 basis poin menjadi 21,8%, yang disebabkan oleh percepatan instalasi mesin baru sebelum pendapatan dari layanan mulai terealisasi.

Mengapa Pasar Justru Melepas Sahamnya?

Saham GE sempat dibuka naik +2,4% di pra pembukaan, namun kemudian berbalik turun tajam. Pada penutupan, saham GE turun 5,56%. Sekitar $20 miliar kapitalisasi pasar hilang dalam satu sesi. Dua faktor utama: GE tidak menaikkan guidance tahunan, dan secara halus menurunkan proyeksi pertumbuhan penerbangan untuk sisa 2026.

Wall Street memperkirakan guidance EPS tahunan sekitar $7,46–$7,49. GE tetap di kisaran $7,10–$7,40. Setelah melampaui Q1 sebesar 16%, investor mengharapkan kenaikan proyeksi. Yang didapat justru pernyataan “mengarah ke batas atas”, namun itu saja tidak cukup. GE juga revisi proyeksi pertumbuhan keberangkatan global 2026 dari mid-single digit menjadi flat hingga low-single digit. Lebih sedikit penerbangan berarti lebih sedikit keausan mesin, yang berarti lebih sedikit kunjungan perawatan, yang merupakan bisnis dengan margin tertinggi bagi GE.

Batas atas guidance GE di $7,40 berada di bawah konsensus $7,49 — ini menjadi alasan utama pasar melakukan aksi jual meski kinerja kuat.

Harga Avtur Naik, Menaikkan Risiko Finansial

Sejak konflik Iran dimulai pada akhir Februari, harga minyak Brent meningkat dan harga bahan bakar jet melonjak lebih tinggi lagi. Di pasar Asia dan Eropa, avtur dilaporkan berada di atas $200 per barel, sebuah level yang mulai menekan kondisi finansial maskapai. GE memang tidak membeli bahan bakar secara langsung, tetapi seluruh model bisnis aftermarket-nya bergantung pada aktivitas penerbangan dan perawatan mesin. Ketika biaya bahan bakar melonjak, dampaknya langsung terasa ke GE.

Angka Q2–Q4 2026 merupakan asumsi manajemen GE, bukan proyeksi resmi. GE memperkirakan harga akan mulai turun setelah Q3.

Konflik Iran telah mendorong Brent mendekati $98 per barel pada Q3, sekitar $24 lebih tinggi dari level sebelum konflik sekaligus memperlebar crack spread bahan bakar jet. Dengan avtur di atas $200 per barel di beberapa wilayah, maskapai mulai mengurangi jadwal penerbangan untuk menjaga margin. Ini berarti lebih sedikit penerbangan dan lebih sedikit siklus mesin. Lebih sedikit siklus berarti keausan mesin melambat, sehingga maskapai menunda atau menggeser jadwal perawatan, yang pada akhirnya mengurangi kunjungan servis dan permintaan suku cadang, dua sumber pendapatan dengan margin tertinggi bagi GE.

Risiko terbesar, seperti disoroti analis Bernstein dalam earnings call GE, adalah jika harga bahan bakar tetap tinggi cukup lama sehingga maskapai yang lebih lemah memilih untuk melewatkan overhaul sepenuhnya, bukan sekadar menundanya. Skenario ini akan lebih sulit dipulihkan dan dapat menekan volume aftermarket GE pada 2027 jauh melampaui gejolak tahun ini.

Perlindungan utama GE adalah backlog layanan komersial sebesar $170 miliar. Sebagian besar pendapatan perawatan 2026 sudah terkunci dalam kontrak jangka panjang. Jika harga bahan bakar turun setelah Q3 seperti yang diasumsikan manajemen, dampaknya akan terbatas. Jika tidak, tekanan kemungkinan baru akan terlihat jelas pada 2027.

Kesimpulan

Secara operasional, GE Aerospace tetap solid: backlog, pesanan, dan eksekusi semuanya mengarah ke arah yang positif. Namun, reaksi pasar juga jelas: setelah earnings melampaui 16%, tidak adanya kenaikan guidance dianggap sebagai kegagalan. Saham sudah turun 11% dari puncaknya di Februari sebelum earnings, dan kembali turun 5,56% setelahnya.

Risiko bahan bakar memang nyata, tetapi kemungkinan bersifat sementara. Jika Brent turun setelah Q3 dan maskapai tetap menjalankan jadwal perawatan, kinerja GE berpotensi mencapai atau bahkan melampaui batas atas proyeksi perusahaan. Apakah penurunan saat ini merupakan peluang beli atau penyesuaian valuasi yang wajar bergantung pada berapa lama harga bahan bakar jet tetap tinggi dan itu merupakan pertanyaan geopolitik daripada finansial.



Aggananda Dhammiko (Research Analyst)