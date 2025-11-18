Komentar Utama Anggota The Fed, Thomas Barkin
-
Jika jumlah tenaga kerja tidak meningkat, pertumbuhan ekonomi akan sepenuhnya bergantung pada produktivitas.
-
Pertumbuhan tenaga kerja dapat menuju sekitar 0%.
-
Ada risiko tinggi bahwa di masa depan akan ada lebih banyak pekerjaan daripada pekerja.
-
Permintaan tetap sehat, tetapi tidak diterjemahkan menjadi perekrutan.
-
Permintaan tetap sehat, namun tantangannya berada pada pasar tenaga kerja.
-
Secara umum, ekonomi dinilai masih dalam kondisi sehat.
-
Suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan perumahan, tetapi tidak akan memperbaiki masalah suplai.
-
Pasokan perumahan tetap terbatas sementara permintaan terus tumbuh.
-
Tingginya harga rumah saat ini masih mencerminkan kekurangan suplai yang berasal dari krisis finansial 2007–2009.
-
Keuntungan dari adanya lebih banyak konsensus adalah kemampuan pasar untuk membentuk ekspektasi.
-
Kebijakan moneter saat ini masih sedikit restriktif.
-
Pasar tenaga kerja sedikit lebih lemah daripada yang tercermin dalam data.
-
Tanpa data yang kuat, sulit membentuk konsensus luas.
-
Inflasi tidak terlihat bergerak naik, tetapi juga belum jelas bahwa inflasi akan kembali ke 2%. Pengangguran kemungkinan naik, namun mungkin tidak terlalu besar.
-
Sulit menyatakan kemenangan pada kedua mandat The Fed, tetapi juga jelas tidak ada yang memerlukan respons saat ini.
-
Inflasi berada di atas target, tetapi tidak mungkin meningkat pesat.
-
Pasar tenaga kerja melemah, tetapi Barkin tidak melihat pelemahan jauh lebih dalam ke depan.
