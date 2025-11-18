Jika jumlah tenaga kerja tidak meningkat, pertumbuhan ekonomi akan sepenuhnya bergantung pada produktivitas.

Pertumbuhan tenaga kerja dapat menuju sekitar 0%.

Ada risiko tinggi bahwa di masa depan akan ada lebih banyak pekerjaan daripada pekerja.

Permintaan tetap sehat, tetapi tidak diterjemahkan menjadi perekrutan.

Permintaan tetap sehat, namun tantangannya berada pada pasar tenaga kerja.

Secara umum, ekonomi dinilai masih dalam kondisi sehat.

Suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan perumahan, tetapi tidak akan memperbaiki masalah suplai.

Pasokan perumahan tetap terbatas sementara permintaan terus tumbuh.

Tingginya harga rumah saat ini masih mencerminkan kekurangan suplai yang berasal dari krisis finansial 2007–2009.

Keuntungan dari adanya lebih banyak konsensus adalah kemampuan pasar untuk membentuk ekspektasi.

Kebijakan moneter saat ini masih sedikit restriktif.

Pasar tenaga kerja sedikit lebih lemah daripada yang tercermin dalam data.

Tanpa data yang kuat, sulit membentuk konsensus luas.

Inflasi tidak terlihat bergerak naik, tetapi juga belum jelas bahwa inflasi akan kembali ke 2%. Pengangguran kemungkinan naik, namun mungkin tidak terlalu besar.

Sulit menyatakan kemenangan pada kedua mandat The Fed, tetapi juga jelas tidak ada yang memerlukan respons saat ini.

Inflasi berada di atas target, tetapi tidak mungkin meningkat pesat.