23.42 · 18 November 2025

Komentar Barkin Fed: Ekonomi AS & EURUSD Turun ke 1.157 🗽

Komentar Utama Anggota The Fed, Thomas Barkin

  • Jika jumlah tenaga kerja tidak meningkat, pertumbuhan ekonomi akan sepenuhnya bergantung pada produktivitas.

  • Pertumbuhan tenaga kerja dapat menuju sekitar 0%.

  • Ada risiko tinggi bahwa di masa depan akan ada lebih banyak pekerjaan daripada pekerja.

  • Permintaan tetap sehat, tetapi tidak diterjemahkan menjadi perekrutan.

  •  Permintaan tetap sehat, namun tantangannya berada pada pasar tenaga kerja.

  •  Secara umum, ekonomi dinilai masih dalam kondisi sehat.

  • Suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan perumahan, tetapi tidak akan memperbaiki masalah suplai.

  •  Pasokan perumahan tetap terbatas sementara permintaan terus tumbuh.

  •  Tingginya harga rumah saat ini masih mencerminkan kekurangan suplai yang berasal dari krisis finansial 2007–2009.

  • Keuntungan dari adanya lebih banyak konsensus adalah kemampuan pasar untuk membentuk ekspektasi.

  •  Kebijakan moneter saat ini masih sedikit restriktif.

  •  Pasar tenaga kerja sedikit lebih lemah daripada yang tercermin dalam data.

  • Tanpa data yang kuat, sulit membentuk konsensus luas.

  •  Inflasi tidak terlihat bergerak naik, tetapi juga belum jelas bahwa inflasi akan kembali ke 2%. Pengangguran kemungkinan naik, namun mungkin tidak terlalu besar.

  • Sulit menyatakan kemenangan pada kedua mandat The Fed, tetapi juga jelas tidak ada yang memerlukan respons saat ini.

  •  Inflasi berada di atas target, tetapi tidak mungkin meningkat pesat.

  •  Pasar tenaga kerja melemah, tetapi Barkin tidak melihat pelemahan jauh lebih dalam ke depan.

EURUSD (interval D1)

 

Sumber: xStation5

