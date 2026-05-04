Muncul semakin banyak laporan dari negara-negara Timur Tengah dan media mengenai kembalinya konflik secara parsial di Selat Hormuz.

Indeks utama AS turun mendekati 1%.

Minyak Brent naik sekitar 5%, mencapai $114 per barel.

Pada pagi hari, Iran melaporkan bahwa mereka telah menghantam kapal perang AS dengan dua rudal saat kapal tersebut mencoba melewati selat. Pihak AS dengan cepat membantah laporan tersebut melalui Axios, meskipun urutan kejadian sebenarnya masih sulit dipastikan.

Uni Emirat Arab, melalui saluran resmi, melaporkan bahwa sistem pertahanan udara berhasil mencegat beberapa rudal balistik yang diluncurkan dari Iran. Kebakaran dilaporkan terjadi di sebuah kilang di kota Fujairah, sementara gangguan juga memengaruhi bandara Dubai.

Masih belum jelas apakah ini merupakan fase akhir dari konflik sebelum mereda, atau justru awal dari gelombang serangan baru, terutama di tengah laporan terkait “Project Freedom.” Menurut Bloomberg, dua kapal dilaporkan berhasil melewati selat dengan pengawalan Angkatan Laut AS.