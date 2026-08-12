American Express Diuntungkan Konsumen Premium yang Masih Belanja

Pasar tenaga kerja AS terus melemah, tetapi belanja Card Member American Express justru mencatat pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun. Di balik kondisi makro yang mixed, terdapat divergensi yang sangat menguntungkan model bisnis premium AXP. Nonfarm Payrolls Juli turun 23.000, jauh di bawah ekspektasi penambahan 83.000 pekerjaan, sementara rata-rata tiga bulan terakhir hanya sekitar 20.000 per bulan. Namun, American Express justru melaporkan kuartal yang sangat kuat. Card Member spending tumbuh 9% secara tahunan pada basis FX-adjusted, revenue naik 10% menjadi US$19,6 miliar, dan manajemen menaikkan guidance pertumbuhan revenue setahun penuh menjadi 10%.

Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya terletak pada bifurcation atau perbedaan kondisi antar kelompok konsumen.

Pelemahan ekonomi tidak berdampak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Data Moody's Analytics menunjukkan bahwa 10% konsumen terkaya di AS kini bertanggung jawab atas hampir 50% total belanja konsumen, tertinggi sejak data mulai dikumpulkan pada 1989. Ketika konsumen berpendapatan rendah dan menengah mulai menahan pengeluaran, kelompok affluent yang menjadi inti basis pelanggan AXP masih terus berbelanja.

Kuartal Terbaik dalam Tiga Tahun

Hasil Q2 2026 American Express menunjukkan momentum yang sangat kuat. Revenue tumbuh 10% menjadi US$19,6 miliar, didorong billed business yang meningkat 9% menjadi US$455,8 miliar. Pertumbuhan spending tersebut menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir pada basis FX-adjusted. Artinya, momentum belanja konsumen premium AXP justru meningkat ketika tekanan ekonomi mulai terlihat di kelompok konsumen lain. EPS naik 11% menjadi US$4,53 dan melampaui konsensus analis sebesar US$4,45. Yang menarik adalah komposisi pertumbuhannya. Net card fees, atau pendapatan dari annual fee kartu, melonjak 15% menjadi US$2,86 miliar dan menjadi salah satu lini revenue dengan pertumbuhan tercepat.

Ini bukan sekadar fenomena satu kuartal.

Net card fees telah mencatat pertumbuhan dua digit selama 32 kuartal berturut-turut, atau delapan tahun tanpa terputus. Dari tiga juta kartu baru yang diterbitkan pada kuartal ini, 75% merupakan kartu dengan annual fee. Platinum Card menjadi portfolio dengan pertumbuhan tercepat di segmen consumer AS, didukung refresh benefit yang diluncurkan pada September 2025.

Sumber: XTB Research Indonesia

Kekuatan lain yang sering terlewat adalah kualitas kredit. Net write-off rate tetap stabil di 2,0%, tidak berubah secara tahunan, sementara delinquency rate turun menjadi 1,2%. Level tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. AXP juga mencatat reserve release sebesar US$191 juta pada kuartal ini. Hal tersebut menjadi sinyal bahwa manajemen melihat outlook kredit yang membaik, bukan memburuk. Dalam stress test terbaru The Fed atau CCAR, AXP mencatat projected credit card loss rate terendah di antara seluruh bank.

Yang Kaya Belanja, yang Lain Mengerem

Fenomena consumer bifurcation bukan sekadar teori. Data Moody's Analytics menunjukkan bahwa 10% konsumen terkaya kini bertanggung jawab atas 49,7% total belanja konsumen AS, naik dari 36% tiga dekade lalu. Bank of America bahkan menemukan bahwa 10% konsumen teratas membelanjakan uang sebanyak gabungan 70% konsumen terbawah. Sementara spending kelompok berpendapatan rendah turun 3,8% pada 2025, belanja konsumen kaya justru meningkat 2,3%.

Inilah alasan model bisnis AXP tetap bekerja dengan baik di tengah perlambatan ekonomi. Segmen U.S. Consumer Services, yang mencakup basis Platinum dan Gold Card, mencatat pertumbuhan revenue 11%. International Card Services bahkan tumbuh lebih kuat sebesar 12%, didorong refresh Platinum Card yang telah diluncurkan di sekitar 80% negara tempat AXP beroperasi. Satu-satunya segmen yang tumbuh lebih lambat adalah Commercial Services dengan kenaikan 7%, mencerminkan pelemahan belanja korporat.

Komposisi pelanggan baru juga menarik.

Sekitar 65% akun consumer baru berasal dari generasi Millennial dan Gen Z. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya tarik brand premium AXP tidak hanya bergantung pada kelompok konsumen yang lebih tua. Manajemen bahkan menyebut spending dari generasi muda tumbuh lebih cepat dibandingkan cohort lainnya.

Ringkasan Keuangan Q2 2026. Sumber: SEC Filing

Tahan Sekarang, tapi Sampai Kapan?

Kinerja American Express terlihat sangat solid untuk saat ini. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah ketahanan konsumen premium dapat bertahan apabila perlambatan ekonomi semakin dalam. NFP Juli yang turun 23.000 bukan angka yang bisa diabaikan. Average hourly earnings hanya tumbuh 3,2% secara tahunan, terendah sejak Mei 2021.

AXP sendiri mencantumkan unemployment, consumer confidence, spending volume, dan kondisi geopolitik sebagai faktor risiko utama dalam laporan keuangannya. Jika unemployment naik lebih jauh dari level 4,1%, dampaknya dapat muncul dari dua arah sekaligus. Volume belanja berpotensi melambat, sementara credit losses dapat meningkat. Operating expenses AXP juga naik 12% secara tahunan pada Q2, sebagian besar akibat variable customer engagement costs yang berkaitan dengan benefit Platinum Card. Card member services expense bahkan melonjak 50%. Artinya, mempertahankan loyalitas konsumen premium membutuhkan biaya yang tidak kecil dan dapat terus meningkat ketika AXP menambahkan benefit baru.

Valuasi juga perlu diperhatikan. Dengan forward P/E sekitar 17,8 kali dan trailing P/E sekitar 20,4 kali, AXP bukan saham murah. Namun, valuasinya juga belum terlihat terlalu mahal apabila pertumbuhan revenue di atas 10% dan pertumbuhan EPS mid-teens dapat dipertahankan. Manajemen memilih tidak menaikkan guidance EPS meskipun guidance revenue dinaikkan. Sebagian outperformance justru diarahkan kembali ke investasi pertumbuhan. Langkah tersebut menunjukkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang, tetapi juga berarti investor tidak langsung memperoleh seluruh manfaat dari kuartal yang kuat.

Investor Takeaways