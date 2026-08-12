Plug Power Mulai Keluar dari Siklus Bakar Kas?

Plug Power (PLUG.US) sudah bertahun-tahun identik dengan dua hal: potensi besar di sektor hidrogen dan kerugian yang konsisten. Namun, laporan keuangan Q2 2026 yang dirilis pada 10 Agustus mulai menunjukkan perubahan. Revenue meningkat, margin membaik tajam, dan cash burn turun signifikan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar awal turnaround atau hanya satu kuartal yang lebih baik?

Margin Mendekati Breakeven, Biaya Dipangkas Separuh

Plug membukukan revenue sebesar US$178,3 juta pada Q2 2026, naik sekitar 9% secara kuartalan dan melampaui konsensus analis sebesar US$168,8 juta. Adjusted loss menyempit menjadi US$0,07 per saham, lebih baik dari ekspektasi rugi US$0,08 dan jauh membaik dari rugi US$0,18 setahun sebelumnya. Angka paling menonjol terlihat pada gross margin yang mendekati breakeven di sekitar -0,9%. Ini merupakan perbaikan drastis dari -31% pada Q2 2025 dan -13% pada kuartal sebelumnya.

Dari sisi biaya, operating expenses turun sekitar 50% secara tahunan menjadi US$62 juta berkat program restrukturisasi Project Quantum Leap. Net cash usage juga turun 58% secara kuartalan menjadi US$61 juta, dibandingkan US$146 juta pada Q1 2026.

Plug Power Earnings Release Q2 2026. Sumber: SEC Filing, XTB Research Indonesia.

Mesin Komersial Mulai Berputar

Bisnis inti Plug di segmen material handling menunjukkan traksi yang kuat. Perusahaan menyebarkan 1.666 unit GenDrive selama kuartal tersebut, naik 125% secara tahunan dari 739 unit. Sementara itu, dua pelanggan terbesar perusahaan berencana memperbarui lebih dari 20.000 unit dalam tiga tahun ke depan. Service revenue melonjak 82% secara tahunan menjadi sekitar US$30 juta dengan margin positif 27%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa basis pelanggan yang sudah ada mulai menghasilkan recurring revenue dengan profitabilitas yang lebih baik. Di segmen electrolyzer, Plug memperoleh Final Investment Decision untuk proyek 30 MW di Inggris. Perusahaan juga dipilih untuk proyek 275 MW di Québec dan mengamankan order 50 MW untuk Hunter Valley di Australia. Didukung momentum tersebut, manajemen menaikkan guidance pertumbuhan revenue 2026 menjadi 15%-16% dari sebelumnya 13%-15%.

Investor Takeaways