Selama beberapa bulan terakhir, narasi pasar sangat sederhana: kecerdasan buatan (AI) adalah mesin pertumbuhan masa depan, dan perusahaan yang menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur AI akan menjadi pemenang utama dekade berikutnya. Raksasa teknologi berlomba mengumumkan anggaran belanja modal (capex) yang semakin besar, produsen chip terus mencetak rekor, dan valuasi saham melonjak jauh lebih cepat dibanding fundamental bisnisnya. Namun, sesi perdagangan Selasa menjadi pukulan keras bagi optimisme tersebut. Investor kini mulai mengajukan pertanyaan yang selama ini jarang terdengar:

Kapan pengeluaran AI yang sangat besar ini benar-benar akan menghasilkan keuntungan?

Pemicu langsung perubahan sentimen datang dari kejatuhan saham SpaceX sebesar 17% pada hari Senin. Tak lama setelah IPO yang sangat dinanti pasar, perusahaan kembali mencari pendanaan tambahan. Langkah ini memunculkan kekhawatiran bahwa bahkan perusahaan yang dianggap sebagai simbol "era baru" teknologi masih membutuhkan modal lebih cepat dari yang diperkirakan investor. Pada perdagangan hari ini, saham SpaceX memang rebound sekitar 1%, tetapi sektor teknologi secara keseluruhan tetap menghadapi tekanan besar.

Saham Chip AI Memimpin Aksi Jual Global

Produsen semikonduktor menjadi pusat aksi jual pasar. Pergerakan saham utama sebelum pembukaan pasar AS:

Micron turun lebih dari 8%

Intel turun hampir 7%

AMD turun lebih dari 5%

Qualcomm turun lebih dari 5%

Aksi jual ini menunjukkan bahwa investor mulai mengevaluasi ulang seluruh rantai nilai AI, bukan hanya perusahaan tertentu.

The Fed dan Kenaikan Yield Memperparah Tekanan

Faktor makroekonomi turut mempercepat koreksi pasar. Di bawah kepemimpinan Ketua The Fed Kevin Warsh, bank sentral AS terus menunjukkan sikap hawkish terhadap inflasi. Pasar kini memperkirakan kenaikan suku bunga total sekitar 50 basis poin hingga akhir tahun.

Dampaknya terlihat jelas pada berbagai aset:

Yield Treasury AS tenor 2 tahun naik ke level tertinggi 16 bulan di sekitar 4,19%

Dollar Index (DXY) menembus level 101

Emas turun 1,5% ke sekitar USD 4.127 per ons

Minyak Brent turun di bawah USD 76 per barel

Dalam kondisi normal, penurunan harga minyak biasanya menjadi kabar baik bagi pasar saham. Namun kali ini investor lebih fokus pada dampak suku bunga yang lebih tinggi terhadap valuasi saham teknologi.

Valuasi Nasdaq Masih Tinggi

Meski telah mengalami koreksi, valuasi saham teknologi masih relatif mahal. Nasdaq 100 saat ini diperdagangkan pada rasio Price-to-Earnings (P/E TTM) sekitar 35,3x. Angka tersebut memang lebih rendah dibanding puncak euforia AI pada Mei lalu yang sempat mencapai 39–40x, namun masih jauh di atas rata-rata historis.

Artinya:

Valuasi belum berada pada level yang secara jelas menunjukkan gelembung telah pecah.

Namun kenaikan yield obligasi membuat investor semakin sensitif terhadap setiap tanda perlambatan dalam narasi pertumbuhan AI.

Dengan kata lain, pasar kini sedang menguji apakah premi valuasi besar yang selama ini diberikan kepada saham teknologi benar-benar dapat dibenarkan oleh pertumbuhan laba di masa depan.

Fokus Pasar Bergeser dari Pertumbuhan ke Profitabilitas

Perubahan sentimen yang terjadi saat ini bukan berarti investor kehilangan keyakinan terhadap AI. Yang berubah adalah fokus pasar. Jika sebelumnya investor hanya memperhatikan besarnya investasi AI, kini perhatian mulai beralih pada:

Monetisasi AI

Pengembalian investasi (ROI)

Arus kas

Profitabilitas jangka panjang

Perusahaan yang mampu menunjukkan bahwa investasi AI dapat menghasilkan pendapatan dan laba nyata kemungkinan akan tetap mendapat dukungan pasar. Sebaliknya, perusahaan yang hanya mengandalkan narasi pertumbuhan tanpa jalur profit yang jelas berisiko menghadapi tekanan valuasi lebih lanjut.