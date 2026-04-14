🚩 Laporan NFIB AS jauh lebih lemah dari ekspektasi

Optimisme bisnis kecil di AS melemah secara signifikan pada bulan Maret, menandakan penurunan dalam fundamental siklus bisnis. Pendorong utama penurunan ini adalah memburuknya persepsi profitabilitas dan ekspektasi kondisi bisnis ke depan. Pada saat yang sama, meningkatnya ketidakpastian dan tekanan biaya - terutama terkait energi - semakin memengaruhi keputusan investasi dan penetapan harga. Laporan NFIB sangat relevan karena perusahaan kecil dalam sampelnya mempekerjakan sekitar 40% tenaga kerja AS.

Ringkasan data NFIB untuk bulan Maret

Indeks Optimisme NFIB: turun 3 poin menjadi 95,8 (di bawah rata-rata historis 98), dibandingkan ekspektasi 97,9 dan sebelumnya 98,8

Indeks Ketidakpastian: meningkat menjadi 92 (jauh di atas norma historis 68)

Profitabilitas bisnis: penurunan paling tajam – keseimbangan turun 11 poin menjadi -25%

Ekspektasi bisnis: penurunan ketiga berturut-turut, menjadi 11% (terendah sejak Oktober 2024)

Pasar tenaga kerja: Indeks Ketenagakerjaan turun menjadi 101,6 (masih di atas rata-rata historis) Tekanan upah mulai mereda (lebih sedikit perusahaan yang menaikkan atau berencana menaikkan upah)

Investasi dan aktivitas: Rencana belanja modal: 16% perusahaan (terendah sejak 2009) Penjualan: keseimbangan turun menjadi -5% (mengakhiri tren peningkatan selama empat bulan) Persediaan: penurunan rencana investasi (juga -5%)

Biaya dan harga: Kenaikan harga minyak → tekanan margin dan penerusan biaya ke konsumen Harga aktual meningkat (25%), namun rencana kenaikan menurun → sinyal melemahnya permintaan

Rantai pasok: 62% perusahaan melaporkan gangguan (meningkat secara bulanan) Gangguan sebagian besar bersifat moderat dan ringan

Penilaian kondisi bisnis: Penurunan penilaian “baik”, peningkatan “cukup” → penurunan kualitas pertumbuhan



Data NFIB menunjukkan bahwa ekonomi sedang memasuki fase perlambatan yang didorong oleh biaya. Melemahnya investasi dan ekspektasi menunjukkan risiko penurunan pertumbuhan pada kuartal mendatang - sejalan dengan penurunan terbaru dalam estimasi GDP AS. Pasar tenaga kerja masih relatif stabil untuk saat ini, namun indikator awal sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

