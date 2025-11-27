Dengan pasar AS tutup untuk Thanksgiving, indeks saham Inggris dan Eropa bergerak sedikit melemah pagi ini. Fokus utama tetap pada analisis pasca-anggaran Inggris. Imbal hasil obligasi Inggris naik pagi ini, dan Gilts berkinerja lebih buruk dibanding obligasi Eropa lainnya setelah penurunan tajam pada Rabu. Pound menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di ruang G10 pada hari Kamis, menghapus sebagian kenaikan hari Rabu. Untuk saat ini, GBP/USD masih berada di atas 1.32 dolar, dan masih menjadi mata uang dengan kinerja terbaik ketiga dalam G10 untuk minggu ini.

Persetujuan pasar obligasi terhadap UK Budget

Secara keseluruhan, pasar obligasi memberikan sinyal persetujuan terhadap anggaran Rachel Reeves pada hari Rabu. Buffer fiskal sebesar £22 miliar cukup untuk menenangkan pasar obligasi, yang bersedia melihat melewati peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam beberapa tahun mendatang dibandingkan estimasi terakhir OBR. Fiscal risk premium mulai menyusut pada imbal hasil obligasi Inggris, meski Gilts berkinerja buruk hari ini. Imbal hasil 30-year UK yield mendekati level 5.2%, karena kecemasan pra-anggaran yang mendorong kenaikan yield beberapa pekan terakhir kini berbalik arah. Namun, yield panjang obligasi Inggris masih lebih dari 50 bps lebih tinggi dibanding setahun lalu. Jika fiscal risk premium menurun setelah anggaran ini berkat buffer fiskal yang lebih besar dan stabilitas politik relatif lebih tinggi dibanding beberapa bulan terakhir, Gilts berpotensi terus mengungguli dan yield akan lanjut menurun.

Fiscal risk premium menurun, tetapi belum tentu menekan sterling

Kami tidak berpikir hal ini akan menyebabkan penurunan tajam sterling. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini — yang menunjukkan GBP/USD dan 30-year Gilt yield, dinormalisasi untuk menunjukkan hubungan pergerakannya — sterling cenderung melemah saat yield jangka panjang naik selama musim panas. Dalam beberapa hari terakhir, GBP/USD dan yield Gilts justru bergerak berlawanan arah. Jika yield turun akibat berkurangnya fiscal premium, hal ini dapat mendorong pound kembali ke area 1.35 terhadap dolar AS.

Chart 1: GBP/USD dan 30-year Gilt yield, dinormalisasi untuk menunjukkan hubungan pergerakan.

Sumber: XTB dan Bloomberg

Di tempat lain, meskipun pasar AS tutup karena Thanksgiving, suasana pasar berubah dalam beberapa hari terakhir menjelang akhir November. Sejauh ini bulan ke bulan, S&P 500 turun 0.4%, Nasdaq turun 2.15%, Eurostoxx turun 0.16%, dan FTSE 100 turun 0.48%. Namun, setelah penurunan tajam di awal bulan, indeks global mencatat pemulihan kuat dalam seminggu terakhir. Dalam 5 hari terakhir, S&P 500 naik 2.5%, Nasdaq naik 2.8%, dan FTSE 100 naik 1.5%.

3 penggerak kuat market

Ada tiga faktor yang menenangkan pasar dalam beberapa minggu terakhir: meningkatnya peluang pemangkasan suku bunga dari Fed dan Bank of England, kebangkitan kembali perdagangan AI yang dipimpin oleh Google, dengan sahamnya naik 20% dalam sebulan, dan stabilitas politik relatif setelah pemerintah federal AS kembali beroperasi.



Market breadth yang lebih luas adalah kabar baik untuk saham

Kini ada peluang 80% pemangkasan suku bunga Fed bulan depan, dan 90% peluang pemangkasan oleh Bank of England — menunjukkan kebijakan moneter yang makin longgar dalam beberapa minggu ke depan. Reli 20% Alphabet mungkin terkoreksi karena besar skalanya. Namun, meski Alphabet berpotensi mengalami pullback dan Nvidia turun 5% dalam sebulan, narasi AI bukan satu-satunya pendorong pasar jelang akhir tahun. Pemenang terbesar di S&P 500 dalam seminggu terakhir termasuk DR Horton, Black & Decker, Delta Airlines, dan Ralph Lauren — dan S&P 500 equal-weight mengungguli versi market-cap sejak pertengahan November. Ini adalah perubahan penting, dan market breadth yang lebih luas di AS sangat positif bagi saham dan investor.