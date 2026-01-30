Menjelang pembukaan sesi perdagangan hari Kamis, salah satu raksasa industri pertahanan AS merilis laporan keuangannya. Ekspektasi pasar berhasil dilampaui, dan valuasi perusahaan naik ke level tertinggi sepanjang masa, dengan saham melonjak sekitar 4% setelah publikasi laporan.

Tingkat ketegangan geopolitik dan belanja pertahanan global yang belum pernah terjadi sebelumnya terus menopang kinerja kontraktor pertahanan. Hal ini juga berlaku bagi Lockheed Martin, yang belakangan menjadi sorotan negatif dari pemerintahan AS terkait kebijakan dividen dan pembelian kembali saham.

Sorotan Laporan Keuangan

Perusahaan sedikit melampaui ekspektasi baik dari sisi EPS maupun pendapatan pada Q4 2025.

EPS GAAP: USD 5,80 (konsensus pasar: USD 5,75)

Pendapatan: USD 20,3 miliar (konsensus pasar: USD 19,85 miliar)

Margin operasional: 10,1%

Secara tahunan:



Penjualan meningkat 5% pada 2025 (menjadi USD 75 miliar), sementara laba naik 11% (menjadi USD 6,7 miliar), menghasilkan EPS GAAP kumulatif sebesar 21,49.

Backlog perusahaan tumbuh 17% menjadi USD 194 miliar, dengan rasio book-to-bill sebesar 1,2. Margin operasional tahunan tercatat tepat di level 9%.

Sepanjang tahun penuh 2025, perusahaan mengalokasikan USD 3,1 miliar untuk dividen dan USD 3,0 miliar untuk pembelian kembali saham. Free cash flow (Non-GAAP) mencapai USD 6,9 miliar.

Segmen Bisnis

CEO menyatakan bahwa permintaan terhadap produk perusahaan berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pertumbuhan terkuat berasal dari segmen Missiles and Fire Control. Penjualan segmen ini naik menjadi USD 14,4 miliar (+14%), sementara laba melonjak 382% menjadi USD 1,9 miliar. Produk andalan utama di segmen ini tetap sistem Patriot dan JASSM.

Di segmen aeronautika, perusahaan terus diuntungkan oleh penjualan dan dukungan pesawat F-35. Pada Q4, laba operasional melonjak 80%, namun secara tahunan turun 17%. Penurunan ini sebagian besar terkait dengan write-down di atas rencana pada salah satu proyek rahasia perusahaan. Mengingat tren industri, hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan proyek X-59 dan kendaraan hipersonik lainnya.

Panduan

Seiring hasil yang kuat, perusahaan juga menyampaikan panduan yang optimistis.

Untuk tahun depan, Lockheed Martin memproyeksikan penjualan sebesar USD 77,5–80,0 miliar dan EPS setahun penuh di kisaran USD 29,35–30,25 per saham.

Manajemen menyatakan ekspektasi pertumbuhan penjualan dua digit yang berkelanjutan di segmen Missiles and Fire Control.

LMT.US (D1)

Jika harga bertahan di atas level tertinggi terbaru, maka dengan momentum kenaikan saat ini serta struktur moving average EMA 100 dan 200, saham berpeluang melanjutkan penguatan bahkan menuju area USD 740. Koreksi berpotensi terjadi, terutama jika diperkuat sinyal negatif dari indikator MACD, yang dapat membawa harga turun menuju area support di antara level Fibonacci 78,6% dan retracement 50% dari kenaikan terakhir. Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.