Lockheed Martin

Ekspektasi terhadap perusahaan sangat tinggi menjelang rilis laporan keuangan. Didukung oleh peningkatan belanja pertahanan saat ini dan yang diantisipasi, para pemegang saham mengharapkan Lockheed mampu membenarkan kenaikan valuasi lebih dari 40% sejak awal tahun. Investor tidak hanya fokus pada pendapatan, tetapi juga profitabilitas, mengingat perusahaan masih memiliki gap margin dibandingkan para pesaingnya.

Ekspektasi pendapatan berada di sekitar USD 18,3 miliar, dengan EPS sekitar USD 6,75.

Namun, perusahaan gagal memenuhi ekspektasi pasar.

Pendapatan tercatat hanya USD 18,0 miliar.

EPS berada di USD 6,44.

Ini mengimplikasikan laba bersih sebesar USD 1,44 miliar dan margin operasional sebesar 8,9%.

Secara segmentasi, kekecewaan terpusat pada avionik dan rudal.

Segmen avionik mencatat penurunan penjualan secara tahunan menjadi USD 6,95 miliar. Perusahaan menyebutkan kerugian sebesar USD 325 juta serta revaluasi kontrak jet tempur F-16 yang menelan biaya USD 145 juta. Program C-130 juga menjadi sumber masalah. Secara keseluruhan, laba operasional di segmen ini turun 14%.

Segmen rudal mencatat kinerja yang lebih baik, namun mengingat besarnya permintaan dari pemerintah AS dan sekutunya, pertumbuhan ini masih jauh di bawah ekspektasi. Pendapatan hanya naik 8% menjadi USD 3,64 miliar. Margin tetap tidak berubah di level 13,7%.

Manajemen menyoroti USD 190 juta pendapatan yang terkait dengan ekspansi kapasitas produksi untuk rudal PAC-3, JASSM, LRASM, dan PrSM. Jenis amunisi ini saat ini merupakan salah satu kekurangan paling krusial bagi AS dan NATO secara keseluruhan.

Segmen pesawat sayap putar dan sistem command-and-control juga mencatat penurunan signifikan. Pendapatan turun menjadi USD 3,9 miliar, laba operasional merosot lebih dari 20%, dan margin operasional turun menjadi 10,6% (sebelumnya 12%). Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi volume penjualan yang lemah, restrukturisasi internal, serta revaluasi program CH-53K, Seahawk, dan Black Hawk.

Gambaran pada segmen luar angkasa bersifat campuran. Pendapatan meningkat menjadi USD 3,42 miliar, namun laba operasional dan margin turun hampir 30%. Perusahaan mengaitkan hal ini dengan rendahnya profitabilitas pada inisiatif komersial/sipil yang diikuti.

LMT.US (D1)

Setelah membayar dividen pada awal Maret, saham perusahaan kehilangan momentum dan berbalik arah, turun sekitar 20% dari puncak lokal. Harga baru menunjukkan stabilisasi di area rata-rata pergerakan EMA200. Dari perspektif teknikal, untuk mencegah penurunan lebih lanjut, saham harus setidaknya bertahan dalam kanal konsolidasi antara FIBO 68 dan FIBO 71; pembeli juga perlu mempertahankan level EMA200. Sumber: xStation5